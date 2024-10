DeepL: l’assistente di scrittura AI ora supporta anche l’italiano e il portoghese

DeepL, lo specialista globale dell’IA linguistica, ha annunciato l’aggiunta di italiano e portoghese (sia europeo che brasiliano) al suo assistente di scrittura IA, DeepL Write. Ora milioni di aziende e professionisti italofoni e lusofoni possono utilizzare DeepL Write per perfezionare i propri testi dal punto di vista grammaticale e stilistico, così da comunicare sempre in modo chiaro, convincente e in linea con il proprio brand.

Scrivere male costa alle aziende milioni di dollari all’anno, sottolinea lo specialista dell’AI. Secondo una ricerca condotta da Forbes, per quasi una persona su due la scarsa dimestichezza con il business writing ha ripercussioni negative su produttività, soddisfazione sul posto di lavoro e livelli di stress. DeepL Write rappresenta perciò la soluzione ideale per aziende e professionisti che devono affrontare sfide simili.

“Sentiamo spesso parlare di problemi di comunicazione tra colleghi e clienti, persino nella propria madrelingua. È dimostrato infatti che scrivere in maniera professionale è fondamentale per riuscire a vendere prodotti, servizi e idee in modo efficace”, afferma Jarek Kutylowski, Founder e CEO di DeepL. “Le aziende di tutto il mondo, comprese quelle che operano in lingua italiana e portoghese, si stanno rendendo conto di quanto sia importante non solo tradurre correttamente, ma anche scrivere bene. Ed è qui che entra in gioco DeepL Write”.

Alimentato dalla stessa tecnologia all’avanguardia di DeepL Traduttore, DeepL Write sfrutta i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per permettere di comunicare con chiarezza, precisione e disinvoltura a prescindere dalle proprie competenze in una data lingua. Rilevando le sfumature linguistiche e il contesto in tempo reale, è in grado di correggere gli errori di grammatica e di fornire suggerimenti per parole e frasi alternative. Oltre a perfezionare i testi, DeepL Write assicura quindi una comunicazione d’impresa più efficace sia tra colleghi sia con i clienti.

“Il nostro obiettivo è aiutare i professionisti e le aziende a creare testi impeccabili tramite l’IA. DeepL Write è un po’ come un assistente di scrittura disponibile 24 ore su 24, pronto a migliorare la qualità di qualsiasi tipo di testo, dalle comunicazioni interne alle e-mail di marketing fino alle risposte dell’assistenza clienti”, prosegue Kutylowski.

DeepL Write è ora disponibile in sei lingue: inglese (americano e britannico), tedesco, spagnolo, francese, italiano e portoghese (brasiliano ed europeo). Inoltre, DeepL offre a chi ha un abbonamento una serie di funzioni di sicurezza avanzate e di livello enterprise, tra cui la crittografia TLS e l’eliminazione dei testi, per garantire la massima sicurezza dei dati.

Le funzioni base di DeepL Write sono disponibili gratuitamente. La versione a pagamento, DeepL Write Pro, include invece funzioni esclusive come l’utilizzo senza limiti dei miglioramenti ai testi e degli stili di scrittura.

È possibile provare DeepL Write Pro collegandosi al sito di DeepL.

DeepL implementa il DGX SuperPOD di Nvidia con DGX GB200 per l’AI linguistica

DeepL, inoltre, ha annunciato oggi che sarà tra le prime aziende a implementare commercialmente il DGX SuperPOD di NVIDIA con i sistemi DGX GB200.

Il DGX SuperPOD di NVIDIA, che dovrebbe essere operativo presso DeepL entro la metà del 2025, sarà utilizzato per potenziare il calcolo nella ricerca. Fornirà a DeepL la potenza di calcolo aggiuntiva necessaria per addestrare nuovi modelli e sviluppare funzionalità e prodotti per portare la sua innovativa piattaforma di Language AI – che sta abbattendo le barriere linguistiche per aziende e professionisti di tutto il mondo – al livello successivo.

“DeepL è sempre stata un’azienda guidata dalla ricerca, il che ci ha permesso di sviluppare Language AI per la traduzione che continua a superare le altre soluzioni presenti sul mercato“, ha dichiarato Jarek Kutylowski, CEO e fondatore di DeepL. “Quest’ultimo investimento nell’accelerated computing di NVIDIA fornirà ai nostri team di ricerca e di progettazione la potenza necessaria per continuare a innovare e portare sul mercato gli strumenti e le funzionalità di Language AI che i nostri clienti conoscono e amano.”

Con una scalabilità fino a decine di migliaia di GPU, il design raffreddato a liquido e su scala rack dei sistemi NVIDIA DGX GB200 include NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips: consente a DeepL di eseguire i modelli AI ad alte prestazioni necessari per le sue applicazioni di AI generativa avanzata. Questa nuova generazione di cluster è costruita appositamente per offrire prestazioni estreme e tempi di attività costanti per carichi di lavoro di training e inferenza di IA generativa su larga scala.

Questa – sottolinea l’azienda – è la terza implementazione di un NVIDIA DGX SuperPOD da parte di DeepL e offre una potenza di elaborazione superiore a quella di DeepL Mercury, un supercomputer Top500 – la precedente ammiraglia di NVIDIA DGX SuperPOD con sistemi DGX H100 di DeepL, implementata un anno fa in Svezia. L’ultima implementazione avverrà nello stesso data center svedese.

“I clienti che utilizzano le applicazioni di IA linguistica si aspettano risposte quasi istantanee, rendendo l’infrastruttura di IA efficiente e potente fondamentale sia per la creazione che per l’implementazione dell’IA in produzione“, ha dichiarato Charlie Boyle, vicepresidente della piattaforma NVIDIA DGX di NVIDIA. “L’implementazione dell’ultimo NVIDIA DGX SuperPOD da parte di DeepL accelererà la ricerca e lo sviluppo dell’IA linguistica, consentendo agli utenti di comunicare in modo più efficace in tutte le lingue e culture“.

Con una rete di clienti in rapida crescita di oltre 100.000 aziende e governi di tutto il mondo, fra cui il 50% delle Fortune 500 e leader di settore come Zendesk, Nikkei, Coursera e Deutsche Bahn, DeepL sta rivoluzionando la comunicazione globale con la sua innovativa piattaforma di Language AI. Gli strumenti di traduzione e scrittura all’avanguardia consentono alle aziende di abbattere le barriere linguistiche, espandersi in nuovi mercati e promuovere una collaborazione che supera ogni frontiera.