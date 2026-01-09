Data center e intelligenza artificiale: il ruolo del nucleare nella roadmap di Meta

Meta ha annunciato un portafoglio articolato di progetti e accordi nel settore dell’energia nucleare con l’obiettivo di sostenere in modo strutturale la crescita delle proprie infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. L’iniziativa si colloca all’intersezione tra fabbisogni energetici dei data center hyperscale, sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e limiti strutturali delle fonti intermittenti. Il tema centrale non è la sostenibilità in senso reputazionale, ma la disponibilità di potenza continua, prevedibile e scalabile per workload AI ad alta intensità computazionale.

Energia nucleare e AI: perché Meta sceglie il baseload

La strategia energetica di Meta parte da una constatazione tecnica: l’addestramento e l’inferenza di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni richiedono carichi elettrici elevati e persistenti, con fattori di utilizzo prossimi al continuo. In questo scenario, le rinnovabili non programmabili non sono sufficienti a garantire stabilità operativa, mentre il ricorso estensivo al gas naturale introduce volatilità di costo ed esposizione alle emissioni.

Il nucleare viene quindi considerato come fonte di baseload a zero emissioni, capace di fornire energia su orizzonti temporali pluridecennali. La scelta di Meta non si limita a nuove tecnologie sperimentali, ma combina capacità esistente, incrementi di potenza su impianti attivi e sviluppo di reattori avanzati.

Centrali nucleari esistenti, PPA e incremento di capacità

Una prima componente dell’iniziativa riguarda la sottoscrizione di contratti di acquisto di energia di lungo periodo da centrali nucleari già operative negli Stati Uniti, localizzate tra Ohio e Pennsylvania. Gli accordi, con durata ventennale, sono strutturati per garantire continuità economica agli impianti e finanziare interventi di uprate, ovvero aumenti autorizzati della potenza nominale dei reattori.

Dal punto di vista ingegneristico, gli uprate consentono di incrementare la produzione elettrica attraverso miglioramenti su turbine, sistemi di raffreddamento e componentistica, senza la costruzione di nuove unità. L’aumento complessivo di capacità supera i 400 megawatt, una soglia significativa nel contesto del nucleare statunitense, dove gli incrementi di potenza sono normalmente frammentati e graduali.

L’energia prodotta viene immessa nella rete regionale PJM, elemento rilevante perché indica un contributo diretto alla stabilità del sistema elettrico, non una fornitura isolata dedicata esclusivamente ai data center di Meta.

Reattori avanzati Natrium: flessibilità e accumulo per l’AI

La seconda direttrice strategica riguarda lo sviluppo di nuova capacità nucleare attraverso reattori avanzati di tipo Natrium. Meta sostiene la realizzazione iniziale di due unità, con una potenza complessiva fino a 690 megawatt, e ha acquisito diritti energetici per un’ulteriore espansione fino a sei unità.

Il design Natrium introduce due elementi chiave dal punto di vista tecnico. Il primo è l’utilizzo di un fluido termico alternativo all’acqua, che consente temperature operative più elevate e un miglior rendimento termodinamico. Il secondo è l’integrazione di sistemi di accumulo dell’energia su scala industriale, in grado di separare parzialmente produzione nucleare e immissione in rete.

Questa architettura è particolarmente rilevante per i carichi AI, caratterizzati da picchi intensi e prolungati. L’accumulo consente di rispondere a variazioni rapide della domanda senza compromettere la stabilità del reattore, superando uno dei limiti storici del nucleare tradizionale.

Secondo la pianificazione comunicata, le prime unità dovrebbero entrare in esercizio all’inizio degli anni Trenta, con una progressiva estensione della capacità nel corso del decennio.

Fast reactor e campus nucleare avanzato in Ohio

Un ulteriore asse dell’iniziativa è rappresentato dallo sviluppo di un campus di energia nucleare avanzata nel sud dell’Ohio, basato su reattori veloci modulari. Il progetto mira a una capacità complessiva fino a 1,2 gigawatt e a un’entrata in esercizio potenziale già intorno al 2030.

I fast reactor utilizzano neutroni veloci e combustibili ad alta densità energetica, con la possibilità di impiegare anche materiale nucleare riutilizzato. Dal punto di vista tecnico, questo approccio consente una maggiore efficienza nell’uso del combustibile e apre scenari di lungo periodo sulla gestione del ciclo nucleare, sebbene comporti complessità ingegneristiche e regolatorie superiori rispetto ai reattori ad acqua leggera.

Il campus è concepito come infrastruttura modulare, con unità replicate all’interno dello stesso sito, riducendo nel tempo costi di progettazione, approvvigionamento e autorizzazione.

Capacità complessiva, rete elettrica e orizzonte temporale

Sommando capacità esistente, incrementi di potenza e nuove unità avanzate, Meta punta a sostenere fino a 6,6 gigawatt di capacità nucleare entro il 2035. Si tratta di un valore paragonabile a quello di un grande operatore elettrico nazionale, più che a una singola azienda tecnologica.

È un punto cruciale anche dal punto di vista sistemico: una parte significativa di questa energia non sarà riservata esclusivamente ai data center di Meta, ma contribuirà all’offerta complessiva della rete elettrica statunitense, rafforzandone resilienza e capacità di assorbire la crescita della domanda legata all’AI.

Regolazione, rischi di esecuzione e vincoli industriali

Tutti i progetti di nuova generazione restano subordinati a iter autorizzativi complessi, che includono licenze di costruzione ed esercizio, valutazioni di sicurezza e conformità ambientale. Le tempistiche indicate, comprese tra il 2030 e il 2035, presuppongono processi regolatori senza rallentamenti significativi, ipotesi non scontata nel settore nucleare.

Il rischio principale non è legato alla fattibilità teorica delle tecnologie, ma alla capacità di esecuzione: catene di fornitura, disponibilità di componentistica critica, competenze ingegneristiche e coordinamento tra attori pubblici e privati.

Una scelta industriale per l’AI su scala nazionale

Nel complesso, la strategia nucleare di Meta va letta come una scelta di politica industriale applicata all’intelligenza artificiale. L’energia viene trattata come fattore produttivo critico, al pari di semiconduttori, reti ad alta velocità e software.

Il messaggio di fondo è che l’AI su scala nazionale non è sostenibile senza una base energetica stabile, abbondante e a basse emissioni. In questo quadro, il nucleare viene reintegrato come infrastruttura abilitante dell’economia digitale avanzata, con un orizzonte temporale coerente con la maturazione industriale dell’AI stessa.