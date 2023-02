Data center a supporto del food: il caso del Gruppo Hero ed Equinix

Cosa c’entrano i data center con la consegna di cibi naturali? A raccontarlo è il caso del Gruppo Hero, azienda specializzata nel mondo degli alimenti da oltre 130 anni.

Con diversi marchi globali, uffici e impianti di produzione distribuiti in cinque continenti, l’azienda a conduzione familiare, in continua crescita, aveva bisogno di una maggiore flessibilità dell’infrastruttura IT per rispondere rapidamente alle tendenze del mercato globale, ai nuovi fornitori e alle acquisizioni/fusioni (M&A) per soddisfare l’evoluzione dei gusti dei clienti in fatto di alimenti più sani.

Ciò significava automatizzare i servizi informatici, ottimizzare le reti e garantire un’elevata disponibilità dell’infrastruttura IT ibrida globale.

Ecco perché il Gruppo ha deciso di rivolgersi ad Equinix, che ha fornito a Hero servizi di interconnessione e data center affidabili, sicuri e ad alte prestazioni, grazie ai quali il fornitore di alimenti ha potuto far crescere la propria attività senza preoccuparsi delle operazioni quotidiane del data center IT.

L’espansione globale, lo sviluppo di nuovi prodotti, le fusioni e acquisizioni e gli obiettivi di sostenibilità di Hero hanno richiesto all’azienda un partner in grado di fornire un’infrastruttura digitale agile, performante e resiliente in tutto il mondo.

L’azienda ha rapidamente implementato la sua infrastruttura IT hyperconverged nei data center Equinix International Business ExchangeTM (IBX) di Amsterdam e Francoforte nel giro di poche settimane, andando ad ospitare in modo sicuro i sistemi/applicazioni on-premise che gestivano i servizi condivisi aziendali di Hero con un’alta disponibilità affidabile (backup e failover).

In particolare, Hero ha sfruttato l’interconnessione software-defined Equinix Fabric tra i due data center IBX con connessioni ridondanti, ad alta velocità e bassa latenza per garantire prestazioni, sicurezza e resilienza costanti.

Equinix Internet Access ha permesso a Hero di gestire facilmente il consumo di banda utilizzando un accesso Internet veloce (10G), a bassa latenza e ridondante alla sua SD-WAN globale e ai fornitori di servizi Internet (ISP) tramite il portale clienti Equinix self-service.

Ciò ha fornito l’ottimizzazione e la resilienza della rete necessarie per un accesso più rapido ai servizi cloud (ad esempio Microsoft Azure, Microsoft 365), l’accesso VPN sicuro per i dipendenti remoti e l’interconnessione con i partner della catena di fornitura e i clienti, consentendo al tempo stesso un maggiore controllo dei costi di rete.

In definitiva, grazie alla piattaforma Equinix, Hero ha semplificato e ottimizzato la propria infrastruttura IT, ottenendo maggiore agilità, profondità ed efficienza e dando una nuova dimostrazione di quanto l’IT sia un asset sempre più fondamentale all’interno di qualsiasi azienda.

Vantaggi della soluzione Equinix per Gruppo Hero

La portata mondiale, le prestazioni e l’affidabilità della piattaforma Equinix soddisfano gli obiettivi di Hero di una produzione alimentare sana e sostenibile, di una più rapida integrazione delle fusioni e acquisizioni e di una distribuzione globale.

Automatizzando i processi IT presso Equinix, Hero ha guadagnato flessibilità e ha ridotto la sua dipendenza dai servizi gestiti, ottenendo il massimo dall’investimento, con una piattaforma di infrastruttura digitale scalabile e a prova di futuro.

Rapida implementazione dell’infrastruttura digitale

Grazie alla standardizzazione e all’automazione della piattaforma Equinix, l’implementazione dell’infrastruttura digitale e dei servizi di interconnessione di Hero è stata immediata. L’azienda ha implementato e interconnesso la sua infrastruttura IT ibrida tra Francoforte e Amsterdam in settimane anziché in mesi.

Operazioni resilienti e sicure

La connettività ridondante e privata tra i suoi data center con Equinix Fabric e gli ISP tramite Equinix Internet Access ha fornito a Hero l’alta disponibilità necessaria per un’operatività continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ottimizzazione della rete scalabile e ad alte prestazioni

Equinix Fabric ed Equinix Internet Access hanno permesso a Hero di scalare istantaneamente la larghezza di banda al variare dei requisiti di connettività, fornendo tempi di accesso rapidi ai suoi data center a livello globale.

Ottimizzazione ed efficienza dei costi

Con la piattaforma Equinix, Hero ha semplificato e ottimizzato l’IT, ottenendo maggiore agilità, profondità ed efficienza dei costi dai suoi servizi di colocation e interconnessione.

Infrastruttura digitale a prova di futuro

Equinix ha fornito a Hero un “one-stop shopping” con i suoi servizi di data center, interconnessione e infrastruttura digitale in tutto il mondo, aiutando la società a connettersi facilmente con le aziende acquisite, i nuovi fornitori e le applicazioni aziendali on-premise e nel cloud.

Sostenibilità orientata al futuro

Per il Gruppo Hero era importante lavorare con fornitori e partner con iniziative di sostenibilità forti e attive. Equinix e il suo impegno a utilizzare il 100% di energia pulita e rinnovabile per la sua piattaforma globale sono in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Hero.