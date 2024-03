Danni ai cavi sottomarini nel Mar Rosso: i commenti di HGC e Namex

HGC Global Communications, Internet service provider di Hong Kong, in un comunicato ufficiale ha fornito alcune informazioni supplementari sui danni ai cavi sottomarini nel Mar Rosso.

HGC ha confermato la gravità dell’incidente dichiarando che, tra gli oltre 15 cavi sottomarini nel Mar Rosso, quattro di essi (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) sono stati tagliati, con un impatto stimato del 25% sul traffico. Circa il 15% del traffico asiatico si dirige verso ovest, sottolinea l’ISP, mentre l’80% di questo traffico passa attraverso questi cavi sottomarini nel Mar Rosso.

Alla luce di questa situazione, HGC ha reso noto di aver già adottato le misure necessarie per mitigare le conseguenze per i suoi clienti. L’azienda ha elaborato con successo un piano di diversificazione completo per reindirizzare il traffico interessato verso nord (partendo da Hong Kong, con instradamento attraverso la Cina continentale verso l’Europa), verso est (partenza da Hong Kong e instradamento attraverso gli Stati Uniti verso l’Europa) e verso ovest, con la diversificazione del traffico all’interno del resto del sistema di 11 cavi sottomarini nel Mar Rosso.

Oltre a proteggere i suoi clienti, HGC afferma che sta fornendo assistenza alle aziende colpite e di aver ricevuto richieste da parte dei vettori MENA (regioni del Medio Oriente e del Nord Africa) di opzioni di reinstradamento di emergenza dalle reti di Hong Kong verso l’Ovest.

Il commento di Maurizio Goretti, CEO di Namex

Di seguito riportiamo il commento di Maurizio Goretti, CEO di Namex, su questo recente danneggiamento di tre cavi sottomarini nel Mar Rosso, che ha costretto gli operatori a reindirizzare circa un quarto delle comunicazioni tra Asia, Europa e Medio Oriente con significative ripercussioni sul traffico Internet.