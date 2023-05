Da Sap e Google Cloud il futuro degli Open Data e dell’AI per le aziende

La nuova offerta unirà le soluzioni Sap alla tecnologia per la gestione dei dati e agli analytics di Google Cloud, rendendo i dati più aperti e di valore e promuovendo lo sviluppo dell’AI nelle aziende.

Sap e Google Cloud hanno annunciato un’ampia estensione della loro partnership, introducendo un’offerta completa di open data progettata per semplificare le infrastrutture dei dati e liberare la potenza dei dati per le aziende. L’offerta consente ai clienti di creare un data cloud end-to-end che riunisce le informazioni di tutta l’organizzazione utilizzando la soluzione Sap® Datasphere insieme al data cloud di Google, in modo che le imprese possano visualizzare in tempo reale il loro patrimonio di dati e massimizzare il valore degli investimenti in software Google Cloud e Sap.

I dati sono la pietra miliare della trasformazione digitale e dello sviluppo dell’AI. Le organizzazioni spendono risorse significative creando complesse integrazioni di dati, motori di analisi personalizzati e modelli generativi di AI, ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP) prima di iniziare a generare valore dai propri investimenti. I dati provenienti dai sistemi Sap, in particolare, sono tra gli asset più preziosi delle aziende e possono contenere informazioni critiche su supply chain, previsioni finanziarie, risorse umane, retail omnicanale e altro ancora. Sap Datasphere combina questi dati mission-critical con i dati presenti in tutta l’infrastruttura dell’organizzazione, indipendentemente dalla loro origine. La possibilità di combinare facilmente dati da software Sap e non Sap su Google Cloud, provenienti praticamente da qualsiasi altra fonte, consente alle imprese di accelerare sensibilmente la trasformazione digitale con una base dati totalmente definita che riflette il contesto aziendale in modo olistico.

“L’unione di sistemi e dati Sap con il data cloud di Google offre alle imprese opportunità completamente nuove per trarre maggior valore dal loro patrimonio di dati”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di Sap SE. “Sap e Google Cloud condividono l’impegno per gli open data e l’estensione della nostra collaborazione contribuirà ad abbattere le barriere tra i dati archiviati in sistemi, database e ambienti diversi. I nostri clienti non solo traggono vantaggio dall’AI già incorporata nei nostri sistemi, ma anche da una base dati unificata.”

“Sap e Google Cloud ora offrono un cloud per i dati incredibilmente completo e aperto, che fornisce una base per il futuro dell’AI per il business”, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Poche risorse sono così importanti per la trasformazione digitale quanto i dati. Integrando profondamente i dati e i sistemi Sap con il nostro data cloud, i clienti saranno in grado di utilizzare le nostre funzionalità di analisi, nonché gli strumenti avanzati di AI e i modelli linguistici di grandi dimensioni per trovare nuovi insight dai loro dati.”

Le possibilità offerte dalla nuova offerta di open data di Sap e Google Cloud

Accedere ai dati aziendali critici in tempo reale: l’integrazione tra Sap Datasphere e Google Cloud BigQuery permette ai clienti di accedere facilmente ai dati più critici in tempo reale senza duplicazione dei dati. Questa offerta congiunta consente di unificare i dati dei sistemi software Sap, quali Sap S/4HANA® e Sap HANA® Cloud, fornendo alle organizzazioni una visione completa delle informazioni più importanti su Google Data Cloud.

Creare insight affidabili con i modelli avanzati di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) di Google Cloud: le aziende possono utilizzare i servizi AI e ML di Google per formare modelli di dati provenienti da sistemi Sap e non Sap.

Utilizzare soluzioni congiunte per la sostenibilità : Sap e Google Cloud stanno esplorando nuove modalità volte a combinare Sap Datasphere con insiemi di dati ESG più ampi e insight basati su Google Cloud per accelerare i percorsi di sostenibilità con informazioni che facilmente si traducono in azioni.

Le due aziende prevedono inoltre di collaborare su iniziative di go-to-market congiunte per i più grandi progetti di dati delle aziende clienti, consentendo loro di adottare soluzioni per la gestione dei dati da entrambe le società.