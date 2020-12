Da Oracle la gestione di MySQL come servizio

Oracle ha annunciato la disponibilità di MySQL Database Service con “MySQL Analytics Engine” integrato: una proposta ottimizzata per Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e disponibile esclusivamente in questo ambiente.

Si tratta di un servizio MySQL che offre ai clienti una singola piattaforma unificata per i carichi di lavoro OLTP – Online Transaction Processing, e OLAP – Online Analytics Processing, per costruire e utilizzare applicazioni moderne con più velocità e sicurezza.

I database MySQL sono solitamente usati per i carichi di lavoro OLTP, ma la gran parte delle aziende che li usano hanno bisogno anche di eseguire analytics sui dati conservati all’interno di tali database. Fino a oggi, le aziende dovevano estrarre i dati, trasformarli e caricarli (ETL) in un database separato dedicato alle analytics – un processo costoso e complesso, che ha un impatto negativo sulle performance, sulla sicurezza e sulla qualità dei dati, e che rallenta l’implementazione di nuove applicazioni.

Oracle MySQL Database service con MySQL Analytics Engine offre un servizio scale-out per le analytics e per OLTP completamente gestito, e consente ai clienti di lanciare carichi di lavoro OLTP e OLAP direttamente dai loro database MySQL.

Quando gli utenti attivano il servizio, i dati provenienti dal database MySQL sono popolati nella memoria del motore per le analytics, eliminando la necessità di esportare i dati su database specializzati. Il servizio funziona senza difficoltà con tutti i tool e le applicazioni compatibili con MySQL e dirigerà automaticamente le query verso MySQL Analytics Engine, migliorando in modo molto significativo le performance.

Qualsiasi modifica nel database MySQL è automaticamente popolata, in tempo reale, anche nel motore per le analytcs. Questo semplifica lo sviluppo applicativo, fa risparmiare tempo, consente di fare query in tempo reale, riduce i costi e migliora la sicurezza. Il nuovo servizio è disponibile in tutte le cloud region di Oracle e sarà disponibile anche in Oracle Dedicated Region Cloud@Customer.

MySQL Database Service è un servizio database in cloud completamente gestito che permette ai clienti di dispiegare database MySQL in pochi minuti e focalizzarsi sullo sviluppo, senza doversi preoccupare di compiti di amministrazione database come scaling, backup, patching del sistema operativo, manutenzione dei server.

MySQL Database Service è l’unico servizio cloud pubblico basato su MySQL Enterprise Edition, e aiuta così a garantire la massima affidabilità e sicurezza. Il nuovo servizio è pienamente compatible con MySQL on-premise, il che semplifica la migrazione di applicazioni e carichi di lavoro MySQL esistenti in Oracle Cloud. Di conseguenza gli sviluppatori hanno sempre accesso alle più recenti funzionalità MySQL e possono sfruttare i servizi nativi in OCI utilizzando tecnologie quali Kubernets e Docker.