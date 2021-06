Da Aws cloud, intelligenza artificiale e machine learning per Ferrari

Aws ha annunciato di aver stipulato un accordo con Ferrari, per diventare il fornitore ufficiale di cloud, machine learning e intelligenza artificiale.

Insieme, le aziende accelereranno il processo di innovazione in tutta l’organizzazione Ferrari, compreso le auto stradali, le competizioni GT, il Ferrari Challenge e il team della Scuderia Ferrari FORMULA 1 (F1). Ferrari si avvarrà della vasta gamma d servizi di AWS e della comprovata infrastruttura globale, compresa la regione di AWS Europe (Milano), per ottimizzare la progettazione e i test delle sue auto, offrendo ai clienti le esperienze di guida più emozionanti possibili. Inoltre, la Scuderia Ferrari si avvarrà di AWS per lanciare una piattaforma digitale di coinvolgimento dei fan, attraverso la sua app mobile, per raggiungere centinaia di milioni di fan in tutto il mondo con contenuti esclusivi e personalizzati.

Come produttore di alcune delle auto più performanti del mondo, la Ferrari si affiderà alle capacità avanzate di analisi, apprendimento automatico, calcolo, archiviazione e database di AWS per ottenere rapidamente approfondimenti sulla progettazione e sulle prestazioni delle auto su strada e su pista.

La Ferrari sfrutterà Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), con una gamma di tipi di istanze specializzate per un efficiente calcolo ad alte prestazioni (HPC), per eseguire simulazioni complesse che testano le prestazioni delle auto in un’ampia varietà di condizioni di guida e scenari di gara. Come parte di questo lavoro, Ferrari userà istanze basate su AWS Graviton2, che offrono costantemente fino al 40% di prestazioni migliori rispetto alle istanze comparabili basate su x86 della generazione attuale. Inoltre, attingendo alla scala virtualmente illimitata delle risorse HPC di AWS, Ferrari può eseguire migliaia di simulazioni simultaneamente per ottenere approfondimenti molto più velocemente di quanto sia mai stato possibile prima eseguendo simulazioni in un ambiente on-premises.

Ferrari applicherà l’analitica AWS e Amazon SageMaker per ottenere intuizioni più precise su come i suoi componenti e auto si comportano nelle condizioni del mondo reale. Per sostenere questo lavoro e le sue simulazioni, Ferrari utilizzerà Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e AWS Lake Formation per raccogliere, catalogare e pulire in modo rapido e sicuro centinaia di petabyte di dati.

Ferrari esaminerà i fattori che influenzano le prestazioni dell’auto e la gestione del guidatore, come la temperatura del motore a diverse velocità del veicolo, i modelli di vibrazione del veicolo su diverse superfici stradali e i carichi delle sospensioni che influenzano la presa del veicolo su strada. Utilizzando i servizi AWS per ottenere una visione olistica delle prestazioni dell’auto, Ferrari può offrire ai propri clienti esperienze di guida più emozionanti, ma anche più sicure e affidabili.

Ferrari sfrutterà anche AWS per rendere più facile per i clienti attuali e potenziali costruire, acquistare e mantenere le loro auto.