Cybersecurity, Project Informatica annuncia l’acquisizione di Fasternet

H.I.G. Capital ha annunciato che la propria portfolio company Project Informatica ha completato l’acquisizione di Fasternet S.r.l., operativa nel secor

Dal 1995, Fasternet offre servizi integrati di cybersecurity assessment e progetta e implementa soluzioni in ambito networking, collaboration e network security. Offre inoltre servizi gestiti di monitoraggio, basati su competenze specialistiche, e servizi di security awareness e OT assessment, avvalendosi di partnership e relazioni di lungo termine con i principali vendors, tra i quali Cisco, Darktrace, SentinelOne, Proofpoint e Fortinet. Fasternet ha una forte presenza in nord Italia e serve una base clienti diversificata, operante in molteplici settori tra i quali la grande distribuzione, la sanità, l’industria, il manifatturiero e i servizi ICT.

Giuliano Tonolli, co-fondatore e CEO di Personal Data ha dichiarato: “Questa operazione è altamente sinergica, consentendoci di unire forze e competenze per rafforzare il posizionamento del Gruppo nel territorio bresciano.”

Giancarlo Turati, CEO di Fasternet ha aggiunto: “L’ingresso nel Gruppo ci offre la grande opportunità di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento, dando vita ad una realtà con competenze solide e grande esperienza che permetterà di supportare la clientela del Gruppo in progetti di Digital Transformation sempre più sfidanti.”

Alberto Ghisleni, CEO di Project Informatica, ha commentato: “L’acquisizione di Fasternet permette di ampliare l’offerta nel segmento in forte crescita del Networking e della Cybersecurity, offrendo inoltre rilevanti opportunità di cross-selling per tutti i clienti del Gruppo.”

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia ha concluso: “Siamo orgogliosi del progetto di continua crescita del Gruppo, oggi primario operatore nel panorama ICT italiano.”