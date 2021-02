Cybersecurity, Deda Cloud acquista Ifinet

Deda Cloud, il Managed Cloud Services Provider di Deda Group che fa leva su oltre 20 anni di esperienza e visione sulla trasformazione digitale, ha sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione di Ifinet, società ICT di Verona e specializzata in cybersecurity, sicurezza di rete, connettività, networking, infrastrutture di data center e cloud.

Con l’ingresso di IFInet la società di Deda Group per i servizi cloud rafforza la propria capacità di declinare l’evoluzione verso il cloud e i modelli as a Service con una competenza avanzata in ambito cybersecurity.

Il closing formale dell’acquisizione è soggetto al verificarsi di tutte le condizioni previste dall’accordo ed è atteso entro aprile 2021.

Per Marco Podini, Presidente Esecutivo di Deda Group, “Deda Group lavora su più fronti e con tutte le tecnologie che guidano l’innovazione per interpretare i profondi cambiamenti in atto. Per farlo abbiamo messo a punto un solido piano industriale di crescita che prevede acquisizioni nelle aree più strategiche, quali la cybersecurity, come testimonia l’importante operazione con Ifinet. La sicurezza è in cima alle priorità da soddisfare, coerentemente ai sempre più esigenti standard europei per la protezione dei dati. In quest’ottica va letta anche la nostra adesione al progetto GAIA-X, che interpretiamo come una via per permettere ai nostri clienti di perseguire strategie globali senza rinunciare all’approccio europeo al governo dei dati, con data center italiani e partner attenti, anche agli aspetti di sostenibilità”.

Chi è Ifinet Nata nel 1996 Ifinet sviluppa soluzioni IT in ambito networking, network security, cyber security, gestione di infrastrutture data center e cloud e servizi gestiti secondo il modello del cosourcing, ideato e industrializzato fin dal 2000, con un team di 40 professionisti altamente qualificati. Il suo Security Operation Center permette di contare su un’infrastruttura IT garantita e sicura, con architetture Multicloud, Datacenter con SOC e NOC attivi H24, oltre 6000 ore uomo/anno investite in ricerca e sviluppo su nuove tecnologie ICT e Security, oltre 60.000 sensori monitorati in real-time e oltre 60 TB di dati di backup gestiti ogni giorno.

Il Ceo di Deda Cloud, Claudio Abad, specifica che “L’integrazione con Ifinet rappresentano un tassello importante che rafforza la nostra posizione sul mercato perché contribuisce al modello di Security by Design che vogliamo applicare in modo trasversale a tutte le nostre soluzioni, rendendole sempre più complete ed efficienti e contemporaneamente più semplici per i nostri clienti”.

L’ecosistema di servizi HiTech/HiTouch di Deda Cloud si potenzia così su entrambe le dimensioni integrando il layer di networking, potenziando quelli della sicurezza di rete e di gestione di datacenter e cloud e arricchendo l’intero ventaglio di soluzioni con un approccio di Security by Design che garantirà il potenziamento di tutti i servizi e l’accesso a soluzioni di protezione premium.

Il portafoglio congiunto delle due aziende integrerà le competenze su strategie Cloud, l’esperienza in progetti di consulenza IT, i servizi SOC (Security Operation Center), Red, Blue e Purple Team, virtualCISO e NOC (Network Operation Center). Allo stesso tempo saranno messe a fattor comune le prassi e gli strumenti di controllo, monitoraggio, aggiornamento e ottimizzazione delle risorse su cui entrambe le aziende sviluppano i loro servizi.

Advisor dell’operazione per Dedagroup lo Studio Scozzi e lo Studio Legale Valli e Mancuso, per IFInet Plus Value Consulting e lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati.