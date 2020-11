Dedagroup aderisce a Gaia-X per la sovranità digitale europea

In occasione del Gaia-X Summit, Dedagroup ha annunciato la propria adesione in qualità di Day 1 Member all’iniziativa europea dedicata alla creazione di un’infrastruttura dati federata a matrice europea.

Dedagroup, si legge in una nota del gruppo italiano che opera in 58 paesi, “ha riconosciuto in GAIA-X il valore economico e sociale che persegue, sposandone gli obiettivi ultimi nella convinzione che potrà generare valore per i propri clienti“.

Gaia-X, dice la nota, è un’infrastruttura di nuova generazione per la creazione di Data Space sovrani e sicuri, in coerenza con la Data Strategy europea.

Frutto dello sforzo congiunto dei pionieri europei dell’informatica per sostenere i propri partner e clienti nella crescita sul mercato internazionale, è un ecosistema che si fonda sui valori e le regole europee, affinché gli utenti e gli Stati possano crescere e competere in sicurezza su scala globale.

Per Dedagroup Gaia-X è un game changer per le imprese che operano nel settore dei dati: un sistema sicuro, federato e decentralizzato che intende soddisfare i più alti standard di sovranità digitale, promuovendo al contempo l’innovazione.

Dedagroup, che attraverso la trasformazione digitale accompagna il mondo delle imprese, della finanza e della Pubblica Amministrazione verso nuovi modelli di business e servizio basati su Software as a Service, ha aderito con l’obiettivo di trasferire a tutti i clienti il valore dell’attività che le sue risorse più esperte porteranno avanti con i gruppi di lavoro della federazione GAIA-X per la definizione degli standard di condivisione dei dati.