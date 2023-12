CrowdStrike vuole rivoluzionare la DLP tradizionale, con Falcon Data Protection

CrowdStrike ha annunciato la disponibilità di CrowdStrike Falcon Data Protection, che permette ai clienti di svincolarsi dai prodotti tradizionali per la prevenzione della perdita di dati (DLP), con un approccio alla sicurezza moderno e flessibile, prevenendo l’esfiltrazione da parte di avversari, e la perdita accidentale di dati.

Con quest’ultima offerta per la piattaforma AI nativa CrowdStrike Falcon XDR, sottolinea l’azienda, i clienti possono consolidare i costosi e inefficaci prodotti DLP point con l’unico e innovativo agente leggero di CrowdStrike.

Le aziende sono alle prese con soluzioni DLP tradizionali difficili da implementare, complesse da gestire, e incapaci di tracciare in modo completo i dati nell’era moderna del cloud e dell’intelligenza artificiale. Ciò si traduce in rischiose soluzioni di solo monitoraggio, spesso non in grado di bloccare i furti di dati.

CrowdStrike Falcon Data Protection – spiega la società di sicurezza informatica – poggia sulla piattaforma all’avanguardia CrowdStrike Falcon, sfruttandone la visibilità e la capacità di protezione dell’epicentro della produttività e del rischio – l’endpoint –, e per tutelare i dati critici dalle minacce interne ed esterne.

Con CrowdStrike Falcon Data Protection, le aziende possono ora:

Installare la data protection immediatamente grazie all’agente Falcon esistente, per consolidare i prodotti DLP tradizionali, ridurre la complessità, e ottenere un time to value quasi istantaneo.

Ampliare la visibilità dei flussi di dati in tutta l’azienda per identificare e bloccare rapidamente l’esfiltrazione o la fuga accidentale di dati.

Accelerare la detection e la risposta grazie a un’unica console e a un flusso di lavoro unificato, facendo risparmiare ai security analyst il tempo necessario per indagare su un potenziale furto di dati.

“Il mercato DLP di oggi è quello in cui si trovavano gli AntiVirus tradizionali quando abbiamo fondato CrowdStrike: pronto per essere stravolto. Con questa versione, stiamo introducendo sul mercato il futuro della protezione dei dati come parte di una piattaforma integrata”, ha dichiarato Raj Rajamani, responsabile dei prodotti di CrowdStrike. “Siamo orgogliosi di aver collaborato con alcune delle più grandi aziende del mondo per sviluppare un approccio innovativo alla protezione dei dati, che consente ai clienti di fermare la violazione, consolidando allo stesso tempo gli strumenti DLP già in uso. I clienti possono implementare Falcon Data Protection senza sforzi dal loro agente esistente, grazie a requisiti di configurazione sostanzialmente nulli”.

Per maggiori informazioni su Falcon Data Protection e per richiedere una demo, è possibile visitare il sito dell’azienda.