CrowdStrike Falcon Go, la cybersecurity basata su AI per le PMI

CrowdStrike, lo specialista della sicurezza informatica, annuncia una nuova rivoluzionaria versione di CrowdStrike Falcon Go, la tecnologia di cybersecurity studiata per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di bloccare gli attacchi ransomware e prevenire violazioni dei dati.

Con pochi semplici clic, afferma l’azienda, le PMI possono implementare facilmente e in modo rapido una soluzione di protezione all’avanguardia per bloccare i moderni attacchi informatici che sfuggono ai prodotti antivirus inefficaci.

Fornendo una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale ad aziende di tutte le dimensioni, CrowdStrike intende definire un nuovo standard per la cybersicurezza delle PMI.

Gli antivirus tradizionali usati dalle PMI, afferma la società di cybersecurity, non sono in grado di limitare il crescente numero di minacce ransomware e cyber attacchi sempre più sofisticati.

Falcon Go, soluzione basata sulla piattaforma Falcon AI nativa di CrowdStrike, offre la miglior difesa e ha recentemente registrato un livello di protezione dai ransomware del 100% nei test di SE Labs. Falcon Go si scarica e si installa in pochi secondi, consentendo alle imprese di proteggere immediatamente la propria attività e di bloccare le violazioni, rendendo la sicurezza informatica più semplice che mai per gli utenti di qualsiasi livello tecnico.

“Attacco cyber e ransomware sono parole di cui nessuna PMI dovrebbe mai preoccuparsi, ma i limiti dei prodotti antivirus tradizionali mettono a rischio queste aziende. I danni causati spesso si trasformano in eventi che possono determinare la fine di un’azienda causando l’interruzione delle attività, azioni legali e perdite finanziarie“, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Le attuali soluzioni di cybersicurezza per le PMI lasciano questo vasto segmento di mercato poco servito e non protetto. Falcon Go rappresenta una svolta offrendo una protezione potenziata con Intelligenza Artificiale, un’esperienza di tipo prosumer, e ciò di cui ogni azienda ha bisogno: bloccare le minacce“.

La nuova versione di Falcon Go garantisce un sicuro ritorno sull’investimento effettuato nella difesa dagli attacchi informatici, sottolinea CrowdStrike, permettendo così alle PMI di concentrarsi sulla crescita del proprio business anziché preoccuparsi degli attacchi cyber. Falcon Go offre alle PMI servizi di cybersecurity basati su AI che consentono:

Implementazione immediata: una configurazione predefinita semplifica l’implementazione, la protezione e la gestione immediata dei dispositivi.

Verifica della protezione: una home page semplice e unificata mostra istantaneamente il grado di protezione del dispositivo, le minacce in atto e l’efficacia del prodotto nel bloccare gli attacchi.

una configurazione predefinita semplifica l’implementazione, la protezione e la gestione immediata dei dispositivi. una home page semplice e unificata mostra istantaneamente il grado di protezione del dispositivo, le minacce in atto e l’efficacia del prodotto nel bloccare gli attacchi. Blocco del furto di dati: la piena visibilità e il controllo dei supporti USB impediscono l’esfiltrazione accidentale e intenzionale dei dati aziendali.

“Le piccole e medie imprese oggi devono pensare alla compliance e alla sicurezza fin dal primo giorno“, ha dichiarato Josh Jones, responsabile dello sviluppo aziendale di Vanta. “In qualità di leader nell’ambito del trust management in grado di fornire l’automazione della sicurezza e della compliance ad aziende di tutte le dimensioni, il nostro team condivide la visione e la passione di CrowdStrike nel consentire alle PMI di proteggersi dalle minacce informatiche complesse, attuali e future”.

“Falcon Go ha dimostrato che l’implementazione e la gestione della cybersicurezza possono essere effettuate in pochi clic“, ha dichiarato Nate Kharrl, cofondatore e CEO di Spec. “L’impegno di CrowdStrike nel fermare le minacce e le capacità AI della piattaforma Falcon ci danno la tranquillità di cui abbiamo bisogno per far crescere la nostra attività senza preoccuparci degli attacchi cyber“.

“Sappiamo che CrowdStrike rappresenta il massimo nel campo della cybersecurity per fermare le violazioni“, ha dichiarato Homer Scoon, CSO di Everything Computers. “Falcon Go è stato veloce da installare e semplice da gestire. Con la nuova esperienza da console, Falcon Go è ancora più facile da usare e dimostra l’impegno di CrowdStrike per l’innovazione“.

“Con Falcon abbiamo la sicurezza di poter contare sulla protezione leader di settore offerta da CrowdStrike e possiamo concentrarci sul nostro business“, ha dichiarato Don Thorstenson, responsabile IT di BPG Designs. “La gestione della cybersecurity non è mai stata così semplice“.

Per ulteriori informazioni, nonché per provare gratuitamente Falcon Go, è possibile visitare il sito web di CrowdStrike.