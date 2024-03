CrowdStrike e HCLTech, partnership globale per la cybersecurity

CrowdStrike e HCLTech hanno annunciato una nuova partnership strategica per potenziare le soluzioni di rilevamento e risposta gestita (MDR) di HCLTech con la piattaforma nativa AI CrowdStrike Falcon XDR.

La partnership consentirà a HCLTech di offrire le funzionalità della piattaforma Falcon, supportando le aziende nella trasformazione dei sistemi di cybersecurity attraverso dispositivi, identità, cloud, dati, SIEM di nuova generazione e non solo, guidati e gestiti da HCLTech.

Secondo il Global Threat Report 2024 di CrowdStrike, gli attacchi informatici sono in aumento, e continuano a crescere in modo più furtivo e sofisticato. L’intelligenza artificiale generativa ha il potenziale per rafforzare l’attività degli avversari, fornendo strumenti e tecniche avanzate agli aggressori di qualsiasi livello di abilità. Allo stesso tempo, il crescente divario di competenze in materia di cybersecurity, assieme alla mancanza di risorse, incidono sulle operazioni di sicurezza di molte aziende, aumentando il rischio di violazione dei dati.

Per proteggersi dalle nuove minacce, le aziende hanno bisogno di una tecnologia nativa AI e dei vantaggi offerti da una soluzione di sicurezza gestita, al fine di ridurre le complessità e dotare così i team di sicurezza e i team IT di un elemento determinante per moltiplicare le forze. La combinazione tra esperti MDR di livello mondiale di HCLTech e la piattaforma Falcon leader di settore, secondo le due società offre la sicurezza necessaria ai clienti per fermare le violazioni.

“La partnership con CrowdStrike rafforzerà ulteriormente il nostro impegno ad accelerare questo percorso per i nostri clienti”, ha dichiarato Amit Jain, executive vice president e global head of cybersecurity di HCLTech. “La piattaforma collaudata Falcon XDR di CrowdStrike alimenterà le nostre attuali soluzioni di servizi gestiti, mentre uniamo le forze per creare una potente difesa contro le minacce informatiche. Questa partnership amplifica la leadership di HCLTech nei servizi di cybersecurity, rafforzando la nostra dedizione a fornire una Digital Foundation resiliente per i nostri clienti globali”.

“Le aziende di tutto il mondo scelgono la piattaforma nativa AI Falcon per trasformare e consolidare la propria cybersecurity”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “La nostra partnership con HCLTech estende la portata della piattaforma Falcon a nuovi clienti e mercati, accelerando il consolidamento delle spese e migliorando l’efficienza operativa. Siamo orgogliosi del successo che stiamo riscontrando con HCLTech e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono: una missione comune per proteggere le più grandi imprese del mondo con la piattaforma migliore per la cybersecurity”.