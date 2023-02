CrowdStrike annuncia la nomina di Michael Sentonas a Presidente

CrowdStrike ha annunciato oggi la promozione di Michael Sentonas a Presidente. Sentonas, che dal 2020 ricopre il ruolo di Chief Technology Officer (CTO) di CrowdStrike, sarà responsabile della gestione dei prodotti e delle funzioni go-to-market dell’azienda, compresi i team di vendita, marketing, prodotti e ingegneria, threat intelligence, sviluppo aziendale e CTO.

La nomina arriva nel momento in cui CrowdStrike sta portando avanti una crescita su scala, in quanto i clienti consolidano i prodotti point, tra cui XDR, sicurezza del cloud, protezione delle identità e altro ancora, sulla sua piattaforma di cybersecurity leader di settore.

Sentonas riporterà al co-fondatore e CEO di CrowdStrike, George Kurtz, mentre il chief sales officer di CrowdStrike (Jim Seidel), il chief marketing officer (Jennifer Johnson), il chief product & engineering officer (Amol Kulkarni) e il senior vice president of Intelligence (Adam Meyers) riporteranno direttamente a Sentonas.

“Mike ha dimostrato di essere un leader unico nel suo genere, focalizzato in modo maniacale sull’esecuzione. Nessuno nel settore della cybersecurity è più abile di Mike nell’allineare le esigenze dei clienti con la tecnologia e l’eccellenza del go-to-market. Il suo acume tecnico, la sua padronanza del mercato e la sua passione per la vittoria lo hanno reso molto ricercato da clienti, dipendenti, partner, analisti e investitori”, ha dichiarato Kurtz. “Mike è un partner straordinario e continuerà ad aiutarmi a guidare l’azienda verso il prossimo livello di crescita. Le sue competenze uniche e la sua leadership mi permetteranno di impegnarmi ancora di più con i nostri clienti e partner mentre continuiamo a far diventare CrowdStrike un’azienda di cybersicurezza unica nel suo genere”.

Sentonas è entrato a far parte di CrowdStrike nel 2016 come vicepresidente della strategia tecnologica ed è stato promosso a CTO nel 2020. Prima di CrowdStrike, Sentonas ha ricoperto diversi ruoli di leadership in McAfee, con responsabilità in ambito commerciale, go-to-market e tecnologico. È stato chief technology officer – Security Connected e chief technology and strategy officer Asia Pacific (APAC). Sentonas ha anche fatto parte dell’Advanced Technology Group di McAfee, un team di vendita specializzato in cui ha guidato le transazioni con i clienti, la strategia di go-to-market e in precedenza ha supervisionato l’ingegneria delle vendite e i servizi per la regione APAC.

“CrowdStrike è diventata una delle aziende cloud con la crescita più rapida in assoluto, riscrivendo il manuale di come le organizzazioni bloccano le violazioni e si proteggono da avversari sofisticati e implacabili. La combinazione di un singolo agente leggero, di una piattaforma nativa per il cloud, di un’intelligence sulle minacce senza pari e di un’esperienza umana d’élite, che ci ha permesso di dominare il mercato della sicurezza degli endpoint moderni e di diventare il gold standard della cybersecurity, ci ha portato a diventare un elemento sempre più fondamentale del patrimonio digitale dei nostri clienti”, ha dichiarato Sentonas. “È una rara opportunità lavorare con un fondatore e CEO del calibro di George. Gli sono grato per la fiducia che ha riposto in me per aiutarlo a guidare la nostra prossima fase di crescita”.