Criptovalute, Visa scende in campo con servizi di consulenza

Il tema delle criptovalute sta diventando dominante per le istituzioni finanziarie, se è vero, come dice una ricerca globale rileva, che circa il 40% dei proprietari di criptovalute sono propensi a cambiare la propria banca per una in grado di offrirle.

Allo scopo Visa propone il “Visa’s Global Crypto Advisory Practice”, un servizio di consulenza progettato per aiutare clienti e partner nel loro percorso attraverso il mondo delle criptovalute.

L’iniziativa arriva in un momento in cui le valute digitali stanno prendendo sempre più piede nella consapevolezza comune, dato che secondo una ricerca, sempre di Visa, il grado di consapevolezza rispetto alle criptovalute tra gli intervistati è quasi del 94% a livello mondiale.

Per le istituzioni finanziarie desiderose di attrarre o preservare i clienti con un’offerta cripto, per i commercianti che vogliono conoscere meglio i NFT (Non-Fungible Token), o per le banche centrali che intendono esplorare le valute digitali, comprendere l’ecosistema criptovalute è il primo passo.

Con la collaborazione con più di 60 piattaforme di criptovalute, la rete globale di consulenti ed esperti di prodotto di Visa dichiara di avere le competenze necessarie per aiutare le istituzioni finanziarie a valutare le opportunità del mondo cripto, a sviluppare strategie concrete e a sperimentare nuove opportunità e innovazioni per gli utenti, come i programmi di rewarding e i wallet integrati con le Central Bank Digital Currencies (CBDC) per i consumatori.

Cosa pensano i consumatori delle criptovalute

Da una ricerca Visa emerge un interesse concreto da parte dei clienti nella realizzazione di soluzioni criptovalute. Lo studio “The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage“, Visa ha rilevato che quasi un terzo degli intervistati si è attivato direttamente con le criptovalute, sia come strumento di investimento che come mezzo di scambio.

E a livello globale, quasi il 40% dei possessori di criptovalute riferisce che sarebbe propenso o addirittura molto propenso a cambiare la propria banca con un’altra istituzione che offra prodotti legati alle criptovalute nei prossimi 12 mesi.

Lo studio Visa su più di 6.000 individui in otto mercati (Argentina, Australia, Brasile, Germania, Hong Kong (SAR), Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti), ha rilevato che la consapevolezza sulle criptovalute è quasi al 94% a livello globale tra gli intervistati.

Quasi un adulto su tre che dichiara di conoscere le cryptovalute, ne possiede già o le usa, mentre la maggior parte di questi (62%) afferma che il loro uso è aumentato nell’ultimo anno.

Il 37% dei consumatori consapevoli nei mercati emergenti usa o possiede criptovalute rispetto al 29% registrato nei mercati sviluppati.

Le motivazioni principali comprendono il ritorno atteso sull’investimento e la convinzione che le criptovalute siano il futuro dei servizi finanziari.

Le principali motivazioni per possedere e usare criptovalute sono l’esser parte del “mondo finanziario del futuro” (42%) e generare ricchezza (41%) – entrambi fattori che guardano al futuro.

Tra gli attuali possessori di criptovalute, l’81% esprime interesse per le carte cripto, che permettono di convertire e spendere criptovalute presso gli esercenti dove si fanno acquisti nello stesso modo in cui è possibile usare una carta di debito o di credito.

L’84% è interessato ai premi in criptovalute, che permettono di guadagnare criptovalute come ricompensa per le spese effettuate con la carta.

I consumatori sono disposti a cambiare banca alla ricerca di prodotti cripto.

A livello globale il 18% degli intervistati afferma che sarebbe propenso o molto propenso a cambiare la propria banca nei prossimi 12 mesi per un’altra che offra prodotti cripto. Questo è particolarmente vero per i mercati emergenti, dove il valore sale al 24%. Tra i consumatori che già possiedono criptovalute, quasi il 40% è disposto a fare il cambio.