Cresce tra le PMI la consapevolezza della necessità di un CRM

Anticipazioni dell’8° edizione dell’Osservatorio CRM confermano che la tecnologia è matura, con una penetrazione stabile rispetto a quella emersa già dalla precedente indagine. Player 5, il nuovo CRM di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, si propone con importanti migliorie.

C’è spazio nel mercato dei moduli CRM? Secondo l’Osservatorio CRM, che ha recentemente anticipato alcuni dati della ricerca che verrà resa nota a giugno, la tecnologia è matura e il tasso di penetrazione è alto (83%). Ma le PMI sono comunque sempre alla ricerca di soluzioni che apportino migliorie ai processi e facilitino le decisioni data-driven.

In questo panorama Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato Player 5, il modulo CRM del gestionale Arca EVOLUTION.

Se il mestiere di un CRM resta quello di una soluzione che gestisce il processo con cui un’azienda o un’organizzazione amministra le sue interazioni con i clienti, Player5 cerca di andare oltre, anche nell’ottica di uno sviluppo digitale complessivo delle PMI.

Pur se diffuso, lo strumento CRM non è ancora così utilizzato nell’analisi della Customer Base. Sempre secondo le anticipazioni dell’Osservatorio CRM, solo poco più della metà dei rispondenti all’indagine afferma di analizzare regolarmente i dati della customer base. La percentuale è bassa e forse c’è un problema culturale o un gap tecnologico.

Player 5 cerca di sopperire presentando una release avanzata che, integrata con l’ERP Arca EVOLUTION, recupera in modo automatico le anagrafiche e i dati. Così si semplificano e si velocizzano le operazioni di formulazione dell’offerta, tracciatura delle informazioni in anagrafica e monitoraggio delle fasi della pipeline. La nuova soluzione lavora in modalità web con una interfaccia assolutamente accessibile, user friendly e molto piacevole, grazie a chiare dashboard e colori evidenzianti.

Player 5 raccoglie innanzitutto tutte le informazioni anagrafiche relative ad un cliente o potenziale tale e organizza in modo automatico le agende, anche condivise, per la forza vendita, redige elenchi di visite di agenti e addirittura geolocalizza per proporre i percorsi di visita più convenienti. Player 5 in questo si propone come un gestore davvero intelligente delle relazioni con la clientela.

Il nuovo CRM di casa Wolters Kluwer rappresenta le pipeline di vendita e la gestione dell’intero processo. È dotato di abilità di azioni di email marketing integrate sia con soluzioni di invio massivo sia con Outlook, Gmail e Maps.

Le analisi e le statistiche per la verifica dell’andamento delle campagne promozionali e delle trattative e per la verifica della reddittività delle iniziative avviate sono tra le prerogative di questo innovativo modulo CRM che gestisce in automatico anche le attività del post vendita e la creazione dei documenti di offerta.

Player5 migliora in generale la percezione dell’azienda sul mercato e presso la clientela attiva e potenziale grazie alla gestione efficace anche dei business partner. Il monitoraggio e il tracciamento delle opportunità favoriscono una sorta di classificazione della clientela per la proposizione di modelli di vendita più adatti ad ogni opportunità.

Con il CRM Player5 le informazioni e le statistiche risultano sempre disponibili e condivise fra agenti e venditori per favorire una migliore comunicazione interna fra diversi settori aziendali. Automaticamente migliora la collaborazione tra le aree operative e si ottiene in chiaro l’aumento delle vendite. L’integrazione con l’ERP Arca EVOLUTION consente anagrafiche dei clienti sempre allineate con una perfetta corrispondenza tra tutti i documenti creati. I dati dell’ERP vengono acquisiti in modo automatico per statistiche e report, che sono fondamentali per il management e per i processi decisionali data driven.

In estrema sintesi il nuovo modulo CRM Player5 di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sviluppa processi con una inaspettata rapidità e l’esperienza dell’utilizzatore risulta molto migliorata perché semplificata.

Una visione chiara della gestione del marketing e della clientela che sostiene il successo e l’evoluzione aziendale nel pieno modus della digitalizzazione industriale.