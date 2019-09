Apple Watch, nello schermo delle Serie 2 e 3 può formarsi una crepa

In determinate circostanze può formarsi una crepa lungo il bordo arrotondato dello schermo negli Apple Watch Series 2 o Series 3 in alluminio. Lo rende noto Apple, la quale aggiunge che la crepa può iniziare da un lato e poi può continuare intorno allo schermo come mostrato nelle immagini qui sotto.

Apple rende noto che, in prima persona o tramite un rivenditore autorizzato, sostituirà gratuitamente lo schermo sugli Apple Watch che mostrano tale tipo di crepa.

Modelli idonei

I seguenti modelli sono idonei per questo programma. Vedere la pagina Identify your Apple Watch per cercare modello, collezione e colore del prodotto e vedere quindi se rientra tra quelli riparabili.

Serie e modello Dimensione case Colore

e materiale Data di vendita Series 2 38 mm

e 42 mm Space gray, gold, rose gold e silver

alluminio Settembre 2016 –Settembre 2017 Nike + Series 2 38 mm

e 42 mm Space gray e silver alluminio Ottobre 2016 –Ottobre 2017 Series 3 (GPS) Series 3 (GPS + Cellular) 38 mm

e 42 mm Space gray, gold

e silver

alluminio Settembre 2017 –Settembre 2019 Nike + Series 3 (GPS) Nike + Series 3 (GPS + Cellular) 38 mm

e 42 mm Space gray e silver alluminio Ottobre 2017 –Settembre 2019

Come ottenere la riparazione dell'Apple Watch La procedura da seguire per ottenere la riparazione prevede anzitutto di stabilire chi si occuperà della riparazione stessa. Si può decidere tra una delle seguenti opzioni: Scegliere un fornitore di Apple Reseller

Prendere un appuntamento presso un Apple Store

Contattare il supporto Apple per organizzare il servizio di assistenza via mail-in tramite l'Apple Repair Center. In ogni caso, il dispositivo verrà inviato a un centro di riparazione Apple e sarà esaminato prima di ogni intervento di assistenza per verificare che sia idoneo al programma. Verrà restituito in circa 5 giorni lavorativi. Per preparare il proprio Apple Watch per la riparazione, consultare la sezione Prima di inviare il tuo Apple Watch. Apple precisa che se l'Apple Watch ha qualche danno che impatta sul servizio di riparazione, tale problema dovrà essere riparato per primo. In alcuni casi, potrebbe esserci un costo associato alla riparazione.