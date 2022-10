Credem Banca sceglie Oracle Fusion Cloud HCM per i processi HR

Credem Banca (Credito Emiliano Spa), una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria, presente a livello nazionale in 19 regioni e cresciuta nel tempo sia attraverso l’apertura di nuove filiali sia mediante l’acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni.

Credem coniuga da sempre innovazione tecnologica e servizio personalizzato, con l’ascolto della clientela come punto centrale e l’adozione della piena multicanalità della rete di distribuzione: accanto ai tradizionali sportelli si affiancano infatti sistemi di banca a distanza e soluzioni evolute di remote banking, per far fronte alle esigenze di velocità e sicurezza delle transazioni.

Nel quadro della sua trasformazione digitale degli ultimi anni, che ha coinvolto sia la gestione della clientela sia quella delle proprie risorse umane, Credem ha scelto la piattaforma cloud Oracle Fusion Cloud HCM (Human Capital Management) per digitalizzare tutti i processi interni dalla selezione del personale alla gestione della compensation fino alla cura della crescita professionale dei dipendenti.

A spingere l’adozione di Oracle Cloud HCM è stata la consapevolezza di potersi dotare, così, di uno strumento capace di generare continua innovazione.

“Eviteremo, grazie al cloud, di affrontare continui, faticosi e costosi processi di implementazione dei sistemi e continueremo a rispondere agli stimoli che provengono dai nostri stakeholder e dai nostri clienti.

L’adozione della soluzione Oracle per l’Employee Experience, in particolare, è molto vantaggiosa e stimolante e ci ha consentito di fare un salto qualitativo nei processi, guadagnando qualche anno nel percorso evolutivo”, ha dichiarato Andrea Mazzini, Team Leader Welfare e Lavoro di Credem Banca.

La sostituzione dei sistemi HR tradizionali con Oracle Cloud HCM ha, ad esempio, garantito la piena operatività di Credem Banca nel periodo della pandemia. La capacità di standardizzare i processi HR su una piattaforma dati comune e unica ha consentito di gestire tutto il personale che ha lavorato in modalità remote working, guidando i dipendenti in questo nuovo scenario con un’esperienza personalizzata e accessibile da qualsiasi luogo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

L’offerta di una Employee Experience coerente a tutti i gruppi di lavoro ha inoltre favorito l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e ha consentito di “liberare dalla carta” tutti i processi HR.

Questa scelta ha anche arricchito di strumenti e nuovi modelli la valutazione del personale, la formazione, lo sviluppo delle professionalità, con risultati soddisfacenti che nel prossimo futuro l’azienda conta di ripetere utilizzando Oracle Cloud HCM anche nella selezione, per attirare e trovare i migliori talenti.

Leggi tutti i nostri articoli su Oracle