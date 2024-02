Cradlepoint X10, il router 5G per i service provider

Cradlepoint, società specializzata nelle soluzioni di connettività wireless edge 5G e LTE gestite dal cloud, ha annunciato il lancio del router X10 5G, progettato per fornire ai service provider servizi Fixed Wireless Access (FWA) all-in-one per piccole e medie imprese, siti temporanei e lavoro da remoto. Il router X10 5G garantisce connettività di livello enterprise e semplicità di gestione grazie a NetCloud Manager, consentendo ai service provider di poter sviluppare piani differenziati in termini di sicurezza e qualità del servizio (QoS).

Il router X10 5G è progettato per fornire una connettività 5G veloce e affidabile, abilitando i service provider ad offrire ai propri clienti business l’opportunità di usare la rete cellulare come connettività day-one o come connessione di backup. Questo aiuta le aziende a connettersi rapidamente e in modo sicuro a Internet, evitando i tempi di inattività della rete. Ciò consente ai service provider di offrire soluzioni Internet per il business rapide da implementare, affidabili, resilienti e più sicure rispetto alle soluzioni best-effort attualmente disponibili sul mercato.

Dato che si prevede che il 5G costituirà quasi l’80% delle connessioni FWA entro il 2028, aziende di ogni dimensione richiederanno sempre più soluzioni su misura da parte dei service provider. Il router X10 5G, di livello enterprise ed economicamente conveniente, testimonia l’impegno di Cradlepoint nel mercato in crescita delle soluzioni Internet FWA Business e consente ai service provider di soddisfare la crescente domanda di queste soluzioni. Le opportunità per i service provider includono:

Attrarre clienti FWA nei diversi mercati : la convenienza e la flessibilità del router X10 sono interessanti per le piccole e medie imprese in svariati settori e scenari d’uso.

: la convenienza e la flessibilità del router X10 sono interessanti per le piccole e medie imprese in svariati settori e scenari d’uso. Espandere l’offerta di sicurezza, qualità del servizio (QoS) e servizi gestiti : il router Cradlepoint X10 sarà disponibile con l’avanzata architettura di servizio NetCloud Exchange, che consente ai provider di costruire e offrire piani di servizio differenziati, diversificando ulteriormente la loro offerta Internet FWA Business.

: il router Cradlepoint X10 sarà disponibile con l’avanzata architettura di servizio NetCloud Exchange, che consente ai provider di costruire e offrire piani di servizio differenziati, diversificando ulteriormente la loro offerta Internet FWA Business. Migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi operativi: la gestione in cloud attraverso NetCloud consente ai service provider di supportare in modo più efficace ed efficiente la loro offerta di servizi gestiti su vasta scala, mentre le API offrono loro la flessibilità di integrare la gestione del router X10 nei loro attuali sistemi di gestione.

“Cradlepoint continua ad innovare, consentendo alla nostra community di service provider di offrire ai propri clienti la migliore esperienza 5G”, ha dichiarato Tony Puopolo, Senior Vice President of Service Provider Sales di Cradlepoint. “Con l’enorme crescita del FWA 5G, stiamo fornendo ai service provider gli strumenti che abilitano livelli più elevati di affidabilità della rete, visibilità e qualità complessiva dell’esperienza, consentendo loro di differenziare la propria offerta business”.

Il router Cradlepoint X10 è già disponibile. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dell’azienda.

Cradlepoint presenterà l’X10 al Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 26 al 29 febbraio 2024.