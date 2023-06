Così Zscaler sfrutta tutto il potenziale dell’AI generativa per la sicurezza

Zscaler, società specializzata nella sicurezza del cloud, ha annunciato una serie di soluzioni di sicurezza avanzate progettate per i team IT e di sicurezza per sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale (IA) generativa, preservando al contempo la sicurezza della proprietà intellettuale delle aziende e dei dati dei loro clienti.

Utilizzando il suo vasto pool di dati, Zscaler utilizza intelligenza artificiale/machine learning o l’intelligenza artificiale generativa non solo per prevedere le violazioni, ma anche per consigliare le policy in modo da offrire funzionalità avanzate di rilevamento, prevenzione e risposta alle minacce.

Per ottenere risultati d’impatto basati sull’IA sono necessari grandi volumi di dati diversificati e di alta qualità e un motore di IA sofisticato per addestrare con precisione i modelli di IA e produrre risultati significativi e accurati. Il vantaggio dell’intelligenza artificiale di Zscaler, sottolinea l’azienda, è il risultato di 15 anni di esperienza e leadership nello sviluppo e nella gestione di quella che Zscaler definisce la più grande piattaforma di sicurezza cloud al mondo che elabora oltre 300 miliardi di transazioni giornaliere da utenti, dispositivi IoT/OT, workload e comunicazioni business-to-business.

L’architettura basata su proxy e il data lake sulla sicurezza del cloud della piattaforma, combinati con i Large Language Models (LLM) di Zscaler per la connettività sicura, forniscono una delle visioni più complete del livello di sicurezza di un’azienda, oltre a fornire grandi volumi di preziosi dati anonimi utilizzati per migliorare continuamente i modelli di intelligenza artificiale e prevedere in modo intelligente le violazioni con precisione e a un ritmo senza precedenti.

“L’IA generativa rappresenta un punto di svolta nella storia della tecnologia e le aziende che dispongono di grandi volumi di dati aziendali privati e rilevanti per sfruttarne il potenziale oggi, emergeranno come leader domani“, ha dichiarato Jay Chaudhry, CEO, Presidente e Fondatore di Zscaler. “Riconoscendo l’importanza di questa tecnologia già anni fa, abbiamo implementato funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning per migliorare notevolmente diversi servizi, dalla protezione dei dati al monitoraggio dell’esperienza digitale. Oggi Zscaler fa un enorme passo avanti introducendo una suite di funzionalità di sicurezza che consentono ai nostri clienti di sfruttare in modo sicuro la potenza dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa per prevedere e bloccare le violazioni“.

La ricca suite di innovative funzionalità di sicurezza alimentate dall’IA di Zscaler aiuta le aziende ad accelerare il loro percorso di trasformazione nell’IA, fornendo al contempo le basi per capitalizzare pienamente l’intelligenza artificiale generativa in futuro.

Di seguito, le innovazioni di Zscaler che aiuteranno i clienti nel loro percorso di trasformazione per un’adozione sicura dell’intelligenza artificiale.

Protezione dei dati per l’intelligenza artificiale . Zscaler Data Loss Prevention (DLP) previene la potenziale perdita di dati e consente alle aziende di registrare e conservare i contenuti, compresi i prompt delle query dell’IA generativa e i risultati delle applicazioni LLM e di IA disponibili pubblicamente, a fini di sicurezza e di audit nel loro ambiente.

. Zscaler Data Loss Prevention (DLP) previene la potenziale perdita di dati e consente alle aziende di registrare e conservare i contenuti, compresi i prompt delle query dell’IA generativa e i risultati delle applicazioni LLM e di IA disponibili pubblicamente, a fini di sicurezza e di audit nel loro ambiente. AITotal . Un sistema completo di valutazione del rischio per il crescente numero di applicazioni di intelligenza artificiale, che tiene conto del profilo di rischio delle applicazioni e della policy sulla privacy.

. Un sistema completo di valutazione del rischio per il crescente numero di applicazioni di intelligenza artificiale, che tiene conto del profilo di rischio delle applicazioni e della policy sulla privacy. Visibilità dell’IA e controllo degli accessi. Una nuova categoria di URL e una cloud application specificamente concepite per il monitoraggio dell’utilizzo delle applicazioni di IA. Questa soluzione innovativa offre la versatilità di stabilire una serie di criteri diversi per gruppi di utenti diversi, garantendo loro un controllo preciso sull’accesso alle applicazioni di IA. Implementando la soluzione cloud Remote Browser Isolation, Zscaler offre un ulteriore livello di sicurezza limitando le azioni potenzialmente pericolose, come upload, download e funzioni “taglia e incolla” quando si accede ad applicazioni di IA.

Zscaler ha recentemente sviluppato le seguenti innovazioni, al momento in anteprima, che sfrutteranno l’IA generativa per fornire risultati precisi:

Security Autopilot con previsione delle violazioni . Un approccio proattivo alla protezione dei dati che consente ai motori di intelligenza artificiale di apprendere continuamente dalle modifiche delle regole e dei log cloud. Consigliando le policy ed eseguendo l’analisi dell’impatto, Security Autopilot semplifica le operazioni di sicurezza, contribuendo a migliorare il controllo del livello di sicurezza e a prevenire future violazioni. Tale funzione è al momento utilizzata da ThreatLabz, il team di ricerca sulle minacce avanzate e risposta agli incidenti di Zscaler.

. Un approccio proattivo alla protezione dei dati che consente ai motori di intelligenza artificiale di apprendere continuamente dalle modifiche delle regole e dei log cloud. Consigliando le policy ed eseguendo l’analisi dell’impatto, Security Autopilot semplifica le operazioni di sicurezza, contribuendo a migliorare il controllo del livello di sicurezza e a prevenire future violazioni. Tale funzione è al momento utilizzata da ThreatLabz, il team di ricerca sulle minacce avanzate e risposta agli incidenti di Zscaler. Zscaler Navigator . Un’interfaccia in linguaggio naturale semplificata e unificata per consentire ai clienti di interagire con i prodotti Zscaler e accedere ai dettagli della documentazione pertinente utilizzando un approccio ottimizzato, sicuro e di facile utilizzo.

. Un’interfaccia in linguaggio naturale semplificata e unificata per consentire ai clienti di interagire con i prodotti Zscaler e accedere ai dettagli della documentazione pertinente utilizzando un approccio ottimizzato, sicuro e di facile utilizzo. Multi-Modal DLP. Le soluzioni Data Loss Prevention (DLP) tradizionali si limitano a comprendere e gestire i dati basati su testo e immagini, mentre il mondo è passato a una serie più ampia di formati multimediali visivi e audio. Zscaler intende rivoluzionare il modo di operare delle soluzioni DLP integrando l’intelligenza artificiale generativa e le capacità multimodali nelle sue soluzioni DLP per proteggere i dati dei clienti dalle perdite in vari formati multimediali oltre al testo e alle immagini, come i formati video e audio.

Per assistere all’annuncio di queste innovazioni e avere la possibilità di rivedere online le sessioni di lavoro preferite, è possibile registrarsi virtualmente a Zenith Live.