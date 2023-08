Così VMware Cloud aiuta a modernizzare e proteggere meglio le aziende

In occasione di VMware Explore 2023, VMware ha annunciato la prossima evoluzione di VMware Cloud, che offre ai clienti nuove funzionalità progettate per aiutarli a modernizzare, ottimizzare e proteggere meglio le proprie organizzazioni.

Con VMware Cloud i clienti possono innovare più velocemente, operare in modo più efficiente, migliorare le difese contro le minacce e riprendersi più rapidamente dagli attacchi ransomware.

“VMware Cloud sta stabilendo un nuovo punto di riferimento per aiutare i clienti a modernizzare, ottimizzare e proteggere meglio le proprie aziende“, ha dichiarato Krish Prasad, senior vice president e general manager del cloud infrastructure business group di VMware. “Le ultime novità di VMware Cloud modernizzano ulteriormente l’infrastruttura cloud e offrono un unico modello operativo cloud che migliora la produttività degli sviluppatori e la sicurezza“.

VMware Cloud combina il software VMware Cloud Foundation e i servizi VMware Cloud. La Cloud Foundation combina le migliori innovazioni delle offerte software di VMware per il cloud pubblico e on-premises in uno stack unificato per offrire un ambiente coerente in qualsiasi ambiente on-premises, hyperscaler cloud o partner cloud.

I servizi VMware Cloud semplificano l’implementazione e le operation degli ambienti VMware Cloud Foundation in qualsiasi ambiente cloud o on-premises. I clienti possono sfruttare i servizi VMware Cloud per eseguire i carichi di lavoro in modo più sicuro e su scala, grazie alla protezione avanzata dei dati, al ripristino di emergenza e ransomware basato sul cloud e alla rete e sicurezza multi-cloud.

I servizi avanzati per gli sviluppatori, Kubernetes integrato e l’accesso ottimizzato a centinaia di servizi cloud nativi dei principali hyperscaler offrono un approccio pragmatico alla modernizzazione delle app.

VMware Cloud è disponibile in cinque edizioni prescrittive di VMware Cloud (Essentials, Standard, Pro, Advanced, Enterprise) che aiutano i clienti a modernizzare in modo flessibile l’infrastruttura e la gestione in ogni fase del loro percorso di trasformazione del cloud. I clienti, spiega l’azienda, possono distribuire e gestire i loro ambienti VMware Cloud in tre modi:

Customer managed – Le edizioni di VMware Cloud possono essere implementate dai clienti nei propri data center o da partner di colocation a loro scelta, con il pieno controllo dell’ambiente infrastrutturale.

– Le edizioni di VMware Cloud possono essere implementate dai clienti nei propri o da partner di colocation a loro scelta, con il pieno controllo dell’ambiente infrastrutturale. VMware Managed – VMware Cloud on AWS è un servizio cloud gestito da VMware con hardware e software completamente integrati. VMware Cloud on Equinix Metal sarà un servizio cloud distribuito che consente ai clienti di acquistare separatamente software e hardware come servizio per ottenere la massima flessibilità.

– è un servizio cloud gestito da VMware con hardware e software completamente integrati. VMware Cloud on Equinix Metal sarà un servizio cloud distribuito che consente ai clienti di acquistare separatamente software e hardware come servizio per ottenere la massima flessibilità. Provider Managed – I nuovi servizi gestiti VMware Cross-Cloud basati sulle edizioni di VMware Cloud di partner come IBM Cloud consentono ai clienti di ridurre il costo totale di proprietà (TCO) per gli ambienti on-premise, semplificare le operations, ridurre i rischi con l’osservabilità, l’actionable insight e l’ottimizzazione delle prestazioni e accelerare le migrazioni al cloud.

“Il settore delle fusioni e acquisizioni (M&A) è una parte importante della nostra strategia di crescita e il nostro approccio multi-cloud consente a First Citizens Bank di integrare i sistemi delle banche acquisite in modo più rapido e semplice e con minori rischi“, ha dichiarato Kojo Inkumsah, director e senior vice president, Infrastructure & Cloud, First Citizens Bank. “Con VMware Cloud, abbiamo accesso a un’infrastruttura multi-cloud coerente come soluzione che supporta i nostri carichi di lavoro aziendali on premise oggi, con la flessibilità di eseguire diverse parti del nostro business in cloud hyperscale di nostra scelta in futuro. Questo ci permetterà di ottimizzare il nostro ambiente IT sia per i costi che per le prestazioni e di diventare più resilienti alle interruzioni e ad altre interruzioni dell’attività“.

NSX+: Nuovi servizi di networking, sicurezza e sviluppo multi-cloud per VMware Cloud

VMware – afferma l’azienda – è leader nel settore SDN per i data center con una quota di mercato del 70% nel 2022 (Fonte: IDC Worldwide Quarterly Network Infrastructure Tracker, 1Q23 Release) e VMware NSX ha dimostrato di garantire un risparmio OPEX superiore al 60% grazie all’automazione dei servizi e alla riduzione dell’amministrazione dell’hardware e un risparmio del 66% nelle operazioni del giorno 0-2, secondo stime dell’azienda.

Presentato in occasione del VMware Explore 2023, VMware NSX+ è una nuova offerta di servizi gestiti dal cloud di NSX per ambienti multi-cloud (in precedenza Project NorthStar), che migliora le funzionalità di rete e sicurezza fondamentali per VMware Cloud. Con un unico modello operativo per il cloud che offre zero ticket, zero appliance hardware personalizzate per la sicurezza o il bilanciamento del carico e Zero Trust, VMware NSX+ normalizza il networking e la sicurezza negli ambienti VMware Cloud.

NSX+ offre operazioni di rete e di sicurezza coerenti, creazione e applicazione centralizzata dei criteri di sicurezza, visibilità completa della rete e delle applicazioni e difesa in profondità con il rilevamento e la risposta di rete (NDR) come servizio. Le funzionalità di NSX+ vengono fornite in modalità SaaS, semplificando il processo di installazione, e sono gestite centralmente da un’unica console cloud.

VMware sta introducendo anche i cloud privati virtuali (VPC) NSX+. I VPC NSX+ forniscono il completo isolamento di rete, sicurezza e servizi a più tenant su un’infrastruttura cloud VMware condivisa e gestita da un’unica interfaccia NSX globale. Gli sviluppatori e i team applicativi possono selezionare i cloud ottimali per le loro applicazioni, beneficiando al contempo del self-service e dell’agilità dei VPC NSX+ tra i vari cloud. I team dell’infrastruttura possono mantenere il controllo, impostare guardrail operativi su base VPC e garantire che le modifiche apportate agli ambienti VPC non abbiano alcun impatto sugli altri tenant. Le VPC NSX+ migliorano anche la produttività dell’IT, in quanto il team di infrastruttura può utilizzare un modello operativo coerente tra i vari cloud.

“VMware Cloud è una pietra miliare della nostra trasformazione digitale, in quanto ci fornisce una piattaforma flessibile e snella per gestire e automatizzare le nostre operazioni di carico di lavoro in sede oggi, con un occhio al cloud in futuro“, ha dichiarato Rodney Barnhardt, Server Administrator di Charlotte Pipe and Foundry. “VMware Cloud Foundation facilita l’implementazione semplice e rapida e la gestione del ciclo di vita della nostra infrastruttura virtuale, che è stata fondamentale per mantenere la nostra agilità in un settore in rapida evoluzione. VMware NSX ha rafforzato la nostra sicurezza attraverso la micro-segmentazione, riducendo il rischio di movimenti laterali delle minacce all’interno della nostra rete“.

Aumento della scalabilità e dell’efficienza dello storage con un TCO inferiore in VMware Cloud

Le organizzazioni – sottolinea VMware – utilizzano analitycs avanzati e carichi di lavoro basati su intelligenza artificiale per ottenere informazioni dettagliate sui clienti, ottimizzare i processi e promuovere la crescita dei ricavi. Questi carichi di lavoro richiedono enormi set di dati che possono crescere rapidamente, quindi le soluzioni di storage devono scalare elasticamente fino a capacità di petabyte, offrendo al tempo stesso prestazioni elevate e resilienza a un costo totale di proprietà (TCO) basso.

In questo contesto, VMware annuncia uno storage ancora più scalabile, efficiente e conveniente per VMware Cloud con VMware vSAN Max, una nuova offerta all’interno della famiglia vSAN che fornirà storage disaggregato nell’ordine dei petabyte. Con questo annuncio, le soluzioni di storage di VMware offriranno ai clienti una flessibilità di scalabilità senza precedenti rispetto alle soluzioni di storage tradizionali, con le prestazioni, la capacità, la resilienza e il basso TCO per le applicazioni più esigenti di oggi, afferma l’azienda.

vSAN Max ridimensionerà lo storage in modo elastico e indipendente dal calcolo per massimizzare l’utilizzo, fino a 8,6 petabyte di capacità e 3,6 milioni di IOPS per cluster. È progettato per resistere ai guasti tra siti, host e persino dispositivi di archiviazione discreti in una topologia di cluster estesa. Poiché è basato sull’architettura di storage vSAN Express, vSAN Max è progettato per riparare da un guasto di un dispositivo discreto fino al 92% più velocemente, sostiene l’azienda. Può ridurre il TCO fino al 30% per i database mission-critical attraverso il consolidamento dell’hardware e delle licenze. La nuova offerta vSAN Max verrà concessa in licenza separatamente dalle edizioni vSAN esistenti come abbonamento e si prevede che venga concessa in licenza su un parametro per tebibyte.

“VMware e Lenovo collaborano da tempo per offrire soluzioni HCI chiavi in mano che accelerano il time-to-value e supportano la modernizzazione delle applicazioni e delle infrastrutture in ambito enterprise ed edge“, ha dichiarato Kamran Amini, Vice President e General Manager of Server, Storage and Software Defined Solutions di Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Continuiamo a essere uno dei provider di soluzioni di data management in più rapida crescita al mondo, con una tecnologia distintiva che favorisce la trasformazione intelligente dei nostri clienti. Le appliance Lenovo ThinkAgile VX, con vSAN Express Storage Architecture e vSAN Max, sono in grado di rispondere a una serie più ampia di casi d’uso offrendo performance elevate, resilienza, scalabilità e TCO ridotto, necessari per i database estremamente sensibili alla latenza e le applicazioni cloud-native, consentendo ai clienti di migrare dai modelli legacy“.

VMware Cloud consente un recovery più rapido dagli attacchi ransomware

La maggior parte degli attacchi ransomware ora utilizza tecniche senza file che non possono essere rilevate dalla scansione dei backup inattivi, rappresentando una grave minaccia per le organizzazioni. VMware Ransomware Recovery è un servizio VMware Cloud disponibile oggi progettato per il ripristino da attacchi senza file utilizzando l’analisi comportamentale delle VM accese in ambienti di ripristino isolati basati su cloud (IRE).

VMware Ransomware Recovery ha dimostrato di risolvere i tempi di inattività non pianificati fino al 75% più velocemente, secondo analisi interne dell’azienda. Per ridurre ulteriormente i tempi di inattività dei clienti, VMware Ransomware Recovery ha aggiunto operazioni di ripristino multi-VM simultanee (disponibili oggi) e consentirà ai clienti di eseguire carichi di lavoro di produzione nel cloud fino al completamento delle analisi forensi e al rafforzamento del data center locale (disponibilità prevista nel terzo trimestre del FY24).

Inoltre, VMware ha presentato un’anteprima tecnologica dello storage cybersecure che integrerà i flussi di lavoro di ripristino con gli snapshot vSAN nativi per l’ottimizzazione del trasferimento dei dati. VMware Ransomware Recovery sta inoltre espandendo il supporto del servizio VMware Cloud per includere la protezione dei carichi di lavoro in Google Cloud VMware Engine.

“A nessuno piace pensare di essere colpito da un attacco ransomware, ma i sistemi di VanEck devono essere prontamente disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per servire i nostri clienti di servizi finanziari in tutto il mondo. Ciò significa che dobbiamo disporre di un piano di ripristino che metta il ransomware al centro“, ha affermato Alaa Elbanna, Global Director, Infrastructure di VanEck. “In precedenza, le operazioni di recovery erano complicate e richiedevano tempo. Abbiamo dovuto utilizzare 3-4 prodotti diversi solo per rimettere in funzione le cose. Ora con VMware Ransomware Recovery, tutto è perfettamente orchestrato. Ci sono voluti meno di due giorni per l’implementazione e ora possiamo identificare rapidamente i punti di ripristino, testarli in un ambiente isolato basato su cloud di facile provisioning e tornare al lavoro più velocemente“.

Miglioramento dell’efficienza operativa offerto da VMware Cloud

Nell’ambito di questa ondata di innovazioni chiave fornite da VMware Cloud, VMware annuncia inoltre la disponibilità anticipata di un nuovo servizio di gestione del ciclo di vita ESXi basato su cloud in VMware vSphere+.

Gli amministratori IT saranno in grado di gestire centralmente gli aggiornamenti dell’intera flotta ESXi in ambienti multi-vCenter distribuiti, superando i silos e completando in poche operazioni ciò che in precedenza avrebbe potuto richiedere centinaia o addirittura migliaia di operazioni, soprattutto in ambienti più grandi.

Ciò si tradurrà in un notevole risparmio di tempo e in una pianificazione e implementazione degli aggiornamenti più semplice, rendendo più facile per i clienti passare alle versioni più recenti e godere dei vantaggi delle nuove e potenti funzionalità di VMware Cloud.

Ulteriori aggiornamenti a vSphere nella prossima versione includeranno anche il raddoppio della capacità della GPU per VM per supportare carichi di lavoro AI/ML più complessi, consentendo un bilanciamento del carico più intelligente per massimizzare le prestazioni dagli investimenti della GPU e strumenti self-service migliorati per semplificare la creazione e l’esecuzione di app moderne per ingegneri e sviluppatori DevOps.