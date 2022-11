Così SAP promuove la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo italiano

Creare una comunità di Partner Marketeers e fornire conoscenze avanzate per rendere più efficaci le attività di marketing dei partner: sono questi gli obiettivi con cui nel 2020 SAP Italia ha lanciato il programma #PartnerZone dedicato all’ecosistema dei partner nel nostro Paese.

Nell’ambito del progetto, nasce ora l’ebook Customer Success Collection: una raccolta di esperienze di innovazione e di business transformation che aziende clienti appartenenti a diversi settori hanno portato avanti grazie ai partner SAP e alle soluzioni dell’azienda.

Un ebook, spiega l’azienda, che ai due principali obiettivi di #PartnerZone, ne aggiunge un terzo – aumentare la visibilità dei partner SAP grazie alle storie di successo dei loro clienti – ancora più ambizioso, poiché per raggiungerlo i partner hanno superato il loro essere concorrenti, lavorando con una logica di rete e dando vita a una raccolta collettiva per promuovere la crescita e lo sviluppo della struttura portante del sistema produttivo del nostro Paese.

24 storie di digital transformation basate sull’ERP di nuova generazione SAP S/4HANA, di customer experience, di employee engagement, di procurement e spend management che testimoniano come più un’azienda è integrata, grazie alla tecnologia SAP, più è in grado di diventare un’organizzazione intelligente e sostenibile.

“Con questo progetto abbiamo voluto valorizzare le esperienze di successo riportate dai partner sul territorio e in settori diversi, storie che testimoniano il desiderio e l’impegno delle aziende italiane verso l’innovazione.

È un modo per diffondere le best practice e per generare quella vicendevole contaminazione che arricchisce tutti, dal momento che si cresce meglio e prima, se lo si fa insieme”, ha affermato Adriano Ceccherini, Direttore Mid Market e Canale, e Chief Operating Officer di SAP Italia e Grecia.

La raccolta è in continuo divenire – sottolinea SAP – e nei prossimi mesi si arricchirà di nuove esperienze.

L’ebook è stato reso possibile grazie al supporto di Altea UP, Allos, Anda, Clarex, Derga Consulting, InformEtica Consulting, H. T. High Technology, Hiteco, Horsa, Méthode, Run Time Solutions, Techedge, Var BMS, Var ONE.