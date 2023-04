Così Qlik aiuta a ottenere migliori risultati di business con i dati

Al QlikWorld 2023, Qlik, società specializzata nel settore data e analytics, è stata accompagnata sul palco da manager di aziende come Ford, HARMAN e Syngenta, che fanno parte di un ecosistema di società leader in continua espansione, attive nel progresso nel campo dei dati, e che creano nuove opportunità proprio grazie a Qlik.

Imprese quali Databricks, MEHRWERK, Intuit e Stretch Qonnect hanno organizzato sessioni tematiche e workshop per dimostrare i vantaggi e le opportunità di crescita ed espansione del mercato con l’integrazione di Qlik.

“La nostra missione è aiutare le organizzazioni a migliorare la propria efficienza e le proprie prestazioni. Ora vediamo sempre più leader di diversi settori che incorporano Qlik nei loro prodotti e servizi interni ed esterni per ottenere un miglior risultato di business. Questo va ben oltre il classico rapporto con il fornitore e si trasforma in vere e proprie partnership strategiche.

Organizzazioni come HARMAN, per esempio, sfruttano i vantaggi che vedono con Qlik e li estendono ai loro clienti attraverso servizi di profit-generation. Questo crescente ecosistema che percepisce la potenza di Qlik è incredibile, ed è entusiasmante vedere clienti e partner che, grazie a noi, gestiscono al meglio le proprie attività e creano opportunità di guadagno”, ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik.

“Abbiamo sperimentato in prima persona la forza di Qlik nel rendere i dati parte integrante di ogni decisione aziendale. L’aspetto più entusiasmante è l’impegno di Qlik nell’essere un vero partner. Sono al nostro fianco per far sì che i vantaggi che percepiamo internamente diventino un elemento fondamentale del valore che offriamo ai nostri clienti, aiutandoci a creare opportunità di crescita per Harman”, ha dichiarato Nick Parrotta, President – Digital Transformation Solutions & Chief Digital and Information Officer (CDIO) di HARMAN.

L’ecosistema di clienti e partner di Qlik è stato presente al QlikWorld per mostrare come la potenza di Qlik sta alimentando il loro business.

Oltre a unirsi al CEO di Qlik, Mike Capone, durante il suo keynote di martedì 18 aprile, HARMAN ha illustrato i vantaggi che sta ottenendo con Qlik nell’entusiasmante spazio dell’IA generativa.

Intuit ha messo in evidenza come l’Embedded Analytics di Qlik abbia permesso loro di costruire una piattaforma di reporting unica nel suo genere, la One Intuit Portal.

Databricks, reduce dal lancio del Manufacturing Cloud, ha mostrato come la combinazione di Qlik e Lakehouse aiuti i principali produttori di automobili a diventare più efficienti e sostenibili.

Stretch Qonnect si è unito a Qlik nella sala espositiva e in una sessione di discussione per mostrare come sfruttare Qlik per un’integrazione dei dati generati dall’IoT e dall’AI per una sport analytics, attualmente utilizzati dalla principale divisione svedese di hockey.

MEHRWERK, recentemente nominata Leader nel Magic Quadrant 2023 di Gartner per gli strumenti di Process Mining per la sua piattaforma mpmX, ha spiegato come Varian, una società di Siemens Healthineers, stia sfruttando la sua soluzione di Process Mining con Qlik al suo nucleo per migliorare il suo sistema Quote to Cash e massimizzare il ROI delle vendite.

“Le moderne cloud analytics sono essenziali per i nostri clienti al fine di comprendere e massimizzare i miglioramenti che ottenengono con le soluzioni di MEHRWERK in processi chiave come Order-to-Cash e Logistics & SCM. Basare la nostra soluzione di punta mpmX per il Process Mining su Qlik fornisce un valore di business unico e potente per l’intero ecosistema di aziende che serviamo”, ha dichiarato Constantin Wehmschulte, Amministratore Delegato di MEHRWERK GmbH.