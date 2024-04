Così Philips Monitors risponde alle diverse esigenze di tutti i clienti. Intervista ad Artem Khomenko

Intervista a Artem Khomenko, Head Of Product Management, Philips Monitors & IT Accessories | AOC International Europe B.V.

Negli ultimi anni, c’è stato uno sviluppo delle competenze da parte dei professionisti, che spesso si occupano anche di grafica e video editing, oltre alle mansioni tradizionali; inoltre, la crescita esponenziale dei creator ha portato alla creazione di una nuova categoria di utenti. In che modo Philips intende rispondere a queste diverse esigenze?

In risposta all’evoluzione del panorama in cui i professionisti si dedicano sempre più spesso all’editing grafico e video insieme alle loro attività tradizionali e alla crescente community di creator, Philips si impegna a soddisfare le diverse esigenze di questo segmento. Siamo consapevoli delle molteplici esigenze di questo pubblico e stiamo sfruttando strategicamente il marchio Philips per garantire una copertura completa.

Nei prossimi trimestri, in particolare nel primo trimestre del prossimo anno, presenteremo la nostra gamma dedicata alla grafica di Philips. Questa gamma comprenderà una serie di prodotti adatti a diversi livelli di competenza e d’uso, rispondendo così efficacemente alle diverse esigenze dei nostri clienti in tutti i settori.

Oltre all’aspetto professionale, molti monitor vengono utilizzati anche per il gaming o la fruizione di contenuti. La versatilità che un monitor deve avere, soprattutto per l’uso domestico, è un limite o una sfida per Philips?

Oltre a soddisfare le esigenze professionali, il monitor contemporaneo serve a molteplici scopi, tra cui il gaming e la fruizione di contenuti, soprattutto in ambito domestico. La versatilità rappresenta sia un limite che una sfida, che Philips affronta con la massima determinazione.

Siamo consapevoli che gli utenti moderni cercano monitor in grado di passare senza problemi dalle attività di lavoro a quelle di svago. Per questo motivo, il nostro portafoglio prodotti comprende un’ampia gamma di offerte, tra cui schermi multitasking ideali per le configurazioni di lavoro a distanza, versioni specializzate per gli appassionati di gaming e prodotti progettati specificamente per l’uso professionale.

Raffinando ed espandendo continuamente le nostre offerte, garantiamo che i nostri monitor si adattino efficacemente alle esigenze dinamiche della nostra base di consumatori piuttosto eterogenea, trasformando così le sfide in opportunità di innovazione e crescita.

Quali sono le tecnologie e le dimensioni verso cui Philips si sta muovendo per gli utenti aziendali?

Philips sta allineando strategicamente i propri sforzi per lo sviluppo dei prodotti per soddisfare le esigenze degli utenti aziendali, concentrandosi su tecnologie e dimensioni specifiche che rispecchiano questa fascia. Sebbene i formati tradizionali come 24″ e 27″ in formato 16:9 rimangano una scelta popolare, riconosciamo la crescente domanda di display più grandi e coinvolgenti.

Di conseguenza, stiamo esplorando attivamente le opportunità offerte dai formati ultra-wide, come i 34″, e dai display super-wide più grandi, da 45″ a 49″. Questi formati più grandi non solo offrono una maggiore superficie dello schermo, ma migliorano anche la produttività e le capacità di multitasking, rendendoli particolarmente interessanti per gli utenti aziendali che richiedono flussi di lavoro efficienti ed esperienze visive migliorate.

Quali sono gli sforzi di Philips dal punto di vista della sostenibilità?

In Philips siamo profondamente impegnati nella sostenibilità, che è un pilastro fondamentale della nostra etica aziendale. Ci sforziamo di dare l’esempio e di contribuire attivamente agli sforzi di conservazione dell’ambiente attraverso i nostri prodotti e le nostre pratiche. Una delle nostre principali iniziative di sostenibilità riguarda la riduzione al minimo del consumo energetico. Siamo orgogliosi di offrire monitor con un consumo energetico tra i più bassi del mercato, riducendo così la nostra carbon footprint e promuovendo l’efficienza energetica.

Inoltre, stiamo continuamente ampliando e diversificando il nostro portafoglio di prodotti ecologici per promuovere ulteriormente la sostenibilità in tutta la nostra gamma. Inoltre, utilizziamo pratiche di imballaggio sostenibili, dando priorità ai materiali riciclabili e aderendo a normative rigorose per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Sostenendo la sostenibilità in ogni fase delle nostre attività, dalla progettazione dei prodotti al riciclo a fine vita, puntiamo a creare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.