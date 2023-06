Così Netskope permette di usare ChatGPT in azienda in modo sicuro

Netskope, società specializzata in Secure Access Service Edge (SASE), ha annunciato la disponibilità di una soluzione completa di protezione dei dati per aiutare le aziende a gestire in modo sicuro l’utilizzo da parte dei dipendenti di ChatGPT e di altre applicazioni di intelligenza artificiale generativa, come Google Bard e Jasper.

Come parte della sua piattaforma Intelligent Security Service Edge (SSE) e dell’impegno decennale per l’innovazione della sicurezza dei dati, Netskope afferma che oggi può consentire con successo un utilizzo sicuro dell’IA generativa grazie a tecniche di protezione dei dati uniche e brevettate che non sono disponibili in altre piattaforme SSE.

A seguito degli incidenti avvenuti nel 2023 relativi a esposizione di dati sensibili dall’IA generativa, molte aziende stanno ora considerando se e come abilitare l’uso sicuro di queste applicazioni e supportare l’innovazione dell’IA senza mettere a rischio le loro attività. Attualmente, spiega Netskope:

circa il 10% delle organizzazioni aziendali sta bloccando attivamente l’uso di ChatGPT da parte dei team;

l’adozione di ChatGPT sta crescendo in modo esponenziale nelle aziende, attualmente a un tasso del 25% mese su mese;

circa 1 dipendente aziendale su 100 utilizza attivamente ChatGPT quotidianamente, con ogni utente che invia, in media, 8 richieste al giorno.

Per affrontare questa sfida, Netskope Intelligent SSE combina da tempo funzionalità di protezione dei dati riconosciute nel settore, con innovazioni appena rilasciate appositamente per la classificazione e il controllo dinamico dell’utilizzo sicuro delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Tutto ciò è oggi disponibile per i clienti di Netskope come soluzione unificata offerta da Netskope e dalla sua rete di partner di canale.

“Oggi le aziende devono decidere se bloccare l’accesso a ChatGPT e ad altre app di intelligenza artificiale generativa per ridurre i rischi per la sicurezza o consentire l’utilizzo e sfruttare le efficienze e gli altri vantaggi che queste app possono apportare. L’abilitazione sicura di queste app è in definitiva una sfida avanzata per la protezione dei dati, che Netskope è in una posizione unica per risolvere”, ha affermato Krishna Narayanaswamy, co-fondatore e Chief Technology Officer di Netskope.

“Netskope aiuta tutte le organizzazioni a incoraggiare l’uso responsabile di queste applicazioni sempre più popolari mettendo in atto i giusti controlli di protezione dei dati che aiutano a mantenere l’azienda sicura e produttiva”.

Le funzionalità di Netskope Zero Trust Engine (parte di Intelligent SSE) per l’abilitazione sicura delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa includono:

Visibilità completa sull’utilizzo dell’applicazione

Accesso istantaneo all’utilizzo e ai trend specifici di ChatGPT all’interno dell’organizzazione, grazie alle ampie capacità di discovery delle applicazioni SaaS (grazie all’uso di un database dinamico di oltre 60.000 applicazioni) e dashboard di Advanced Analytics.

(grazie all’uso di un database dinamico di oltre 60.000 applicazioni) e dashboard di Advanced Analytics. Sistema di classificazione delle applicazioni, il Cloud Confidence Index (CCI), che classifica attivamente le nuove applicazioni di intelligenza artificiale generativa e ne valuta i rischi di conseguenza.

(CCI), che classifica attivamente le nuove applicazioni di intelligenza artificiale generativa e ne valuta i rischi di conseguenza. Identificazione granulare del contesto e dell’istanza applicativa tramite il motore brevettato Cloud XD , che distingue i livelli di accesso e i flussi di dati attraverso gli account dell’applicazione, ad esempio account aziendali e personali.

, che distingue i livelli di accesso e i flussi di dati attraverso gli account dell’applicazione, ad esempio account aziendali e personali. Visibilità tramite una nuova categoria web appositamente creata per identificare i domini di intelligenza artificiale generativa, consentendo ai team di configurare il controllo degli accessi e le politiche di protezione in tempo reale e gestire il traffico destinato specificamente alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Controllo avanzato dell’accesso alle applicazioni

Capacità di monitorare, consentire o bloccare la pubblicazione di dati sensibili aziendali (come il codice sorgente) nei chatbot AI.

Messaggi di coaching visivo per avvisare gli utenti in tempo reale della potenziale esposizione dei dati e di altri rischi ogni volta che si accede ad applicazioni di intelligenza artificiale generativa, promuovendone un uso responsabile e formando i dipendenti in tempo reale, senza interrompere le richieste innocue.

Protezione dei dati avanzata

Possibilità di monitorare e consentire o bloccare post e caricamenti di file su chatbot AI.

Supporto per le esigenze di conformità normativa come GDPR, CCPA, HIPAA e molti altri, utilizzando classificatori di dati avanzati e rilevamento basato su ML.

I servizi di sicurezza più performanti

Con i servizi SSE forniti da NewEdge, grande infrastruttura di Security Private Cloud con data center in oltre 65 aree geografiche a livello globale, Netskope offre ai clienti copertura, prestazioni e resilienza del servizio.

Sin dalla sua fondazione nel 2012, sottolinea l’azienda, Netskope è stata continuamente apprezzata per le sue capacità avanzate di protezione dei dati e per l’uso dell’innovazione dell’intelligenza artificiale e del machine learning (ML) nella sua piattaforma. Queste tecnologie sono presenti all’interno delle soluzioni di sicurezza dei dati, UEBA integrato, protezione dalle minacce, sicurezza IoT, Borderless SD-WAN, AIOps e altre aree, con tecniche avanzate per la classificazione delle informazioni di identificazione personale (PII) nelle immagini, whiteboard image detection, classificazione dei documenti sensibili, rilevamento dei dispositivi IoT, rilevamento di anomalie di accesso WAN, rilevamento di file crittografati e molti altri casi d’uso critici.

Inoltre, Netskope AI Labs è riconosciuto come un’autorità nella risoluzione di problemi di sicurezza e frode attraverso l’uso responsabile di AI/ML in diversi domini, sviluppando modelli AI/ML su larga scala per casi d’uso SSE e SASE in tempo reale. Il team di Netskope comprende anche inventori citati in oltre 300 brevetti a livello globale.

“In qualità di leader nella trasformazione della rete, del cloud e della sicurezza dei dati, Netskope è impegnata nell’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di machine learning. Collaboriamo con colleghi, università, leader di pensiero e governi allo stesso modo per dirigere in modo sicuro gli sforzi di AI/ML in un modo che andrà a vantaggio e non causerà danni ai nostri clienti, partner, dipendenti e alle loro famiglie”, ha affermato Dr. Yihua Liao, Head di Netskope AI Labs.

“Netskope AI Labs è un componente fondamentale dell’innovazione dei prodotti e dei servizi Netskope. Ancora più importante, aiutiamo a ottenere i giusti risultati per quanto riguarda il ruolo dell’IA nella sicurezza e nel networking e in che modo tutti possiamo trarre vantaggio dall’innovazione con le giuste protezioni in atto, sia per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa che per qualsiasi altro caso d’uso interessante”.