Così LG vuole rivoluzionare la customer experience con l’intelligenza artificiale

Durante la conferenza stampa LG World Premiere tenutasi lunedì 6 gennaio a Las Vegas alla vigilia del CES, LG Electronics (LG) ha svelato la propria visione per migliorare la customer experience e creare una vita migliore per tutti grazie all’Intelligenza Artificiale, presentando il concept “Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence”.

Alla conferenza stampa, che è stata trasmessa in live streaming online, hanno partecipato oltre 1.000 persone tra media e partner da tutto il mondo. Per mostrare con chiarezza come l’Intelligenza Artificiale Affectionate, cioè premurosa, possa trasformare in meglio la vita quotidiana, sono stati riprodotti sul palco tre diversi scenari che rappresentano i diversi spazi della vita quotidiana: la casa, la mobilità e gli spazi commerciali.

Il concetto di Intelligenza Artificiale (IA) Affectionate di LG ridefinisce il tradizionale concetto di IA facendo emergere la sua capacità potenziale di rivoluzionare la customer experience, empatizzando con le persone e offrendo esperienze personalizzate e differenziate.

La conferenza si è aperta con il video “Less Artificial, More Human”, seguito dal discorso del CEO global di LG Electronics, William Cho.

“Ci impegniamo per integrare l’Intelligenza Artificiale all’interno degli spazi che ci circondano, intesi non solo in senso fisico, ma anche come ambienti dove possono prendere vita esperienze olistiche: in casa, in mobilità, negli spazi commerciali e in quelli virtuali”, ha dichiarato il CEO Cho. “In questi luoghi, i dispositivi e i servizi offerti dalla tecnologia possono entrare in armonia per creare una customer experience completamente nuova: proprio questa capacità è ciò che rende unica la nostra Affectionate Intelligence”.

William Cho ha poi evidenziato i tre elementi fondamentali per realizzare questa visione: dispositivi connessi, Intelligenza Artificiale e servizi integrati.

I dispositivi connessi, che fungono da punto di incontro tra l’utente e l’IA, sono uno dei maggiori punti di forza di LG. Non solo centinaia di milioni di prodotti smart LG sono in uso in giro per il mondo, ma con l’acquisizione lo scorso anno di Athom, produttore di soluzioni per la smart home, LG riesce ora a offrire una connettività perfetta con i dispositivi IoT di oltre 170 marchi globali.

Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, LG si impegna per migliorare costantemente LG FURON, il cuore tecnologico dell’IA di LG che combina la potenza dell’IA generativa basata su modelli linguistici avanzati con la percezione spaziale in tempo reale e la comprensione dello stile di vita degli utenti.

Questa tecnologia innovativa è in grado di comprendere le situazioni e i contesti in tempo reale, coordinando in modo semplice i dispositivi e i servizi per ottimizzare l’ambiente domestico in base alle esigenze e preferenze di ogni individuo.

A sostegno della sua visione sui servizi integrati, LG ha stretto una partnership strategica con Microsoft che prevede di combinare i prodotti e gli insights di LG sulle abitudini delle persone con la tecnologia di Microsoft. In questo modo, si potranno implementare servizi integrati di intelligenza artificiale capaci di comprendere e rispondere alle esigenze umane.

Judson Althoff, vicepresidente esecutivo e chief commercial officer di Microsoft, ha dichiarato: “In Microsoft crediamo che l’IA cambierà profondamente il modo in cui viviamo e lavoriamo e non possiamo che essere entusiasti di diventare partner di LG Electronics, azienda pioniera degli spazi intelligenti e connessi, per integrare l’IA all’interno delle esperienze di vita quotidiana”.

Le due aziende stanno lavorando per migliorare l’applicazione dell’IA in diversi ambiti, dalla casa ai veicoli, dagli hotel agli uffici. LG, per esempio, ha applicato le tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale di Microsoft al suo Self-Driving AI Home Hub, permettendogli di comprendere differenti accenti, pronunce ed espressioni colloquiali. Questa partnership prevede anche lo sviluppo di sistemi di IA che non solo comprendono e interagiscono con le persone, ma riescono anche a prevedere le loro necessità e preferenze.

Althoff ha anche annunciato l’avvio di una collaborazione tra Microsoft e LG nel settore in crescita dei data center AI. Grazie ai sistemi di gestione termica e alle tecnologie di refrigerazione all’avanguardia di LG, ottimizzati specificamente per i data center AI, la partnership punta a incrementare l’efficienza energetica di queste infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dell’IA. L’obiettivo comune è creare data center di prossima generazione, più efficienti e sostenibili.

La Vision di LG sull’IA prende vita sul palco della LG World Premiere

Per illustrare e rendere concreta la propria visione di Affectionate Intelligence, LG ha riprodotto sul palco della LG World Premiere una giornata tipo.

Piuttosto che concentrarsi sulla presentazione delle singole novità tecnologiche, LG ha voluto sottolineare come l’Intelligenza Artificiale di LG, ispirata alla visione “Better Life for All”, sia in grado di migliorare tutti gli ambiti della vita quotidiana.

LG ha mostrato come l’Intelligenza Affectionate di FURON, per esempio, possa offrire un supporto personalizzato al risveglio, suggerendo di intervenire sul comfort climatico della casa in caso di malessere (“Ho notato che hai tossito la scorsa notte, quindi ho regolato la temperatura della stanza per il tuo comfort”) oppure suggerendo alcune attività (“Non hai impegni questo pomeriggio, perché non accompagni tua madre alla visita medica?”).

Allo stesso modo, FURON può intervenire durante gli spostamenti in auto attraverso le tecnologie di rilevamento di bordo che rilevano, per esempio, quando il conducente ha dimenticato la sua tazza di caffè chiedendo “Vuoi fermarti in un bar a due minuti di distanza per un caffè?”. Inoltre, monitora i segnali biometrici, rispondendo all’aumento del battito cardiaco prima di una riunione pomeridiana, riproducendo una musica rilassante per aiutare il conducente a calmarsi.

Il sistema suggerisce in modo proattivo di modificare il percorso per evitare incidenti e consiglia di partecipare a video conferenze all’interno del veicolo se il traffico rischia di far perdere al conducente una riunione importante. All’arrivo in ufficio, l’Intelligenza Artificiale aggiunge un tocco personale riproducendo filmati delle vacanze in famiglia o le telecamere interne ed esterne dell’auto.

Al rientro a casa, il TV dotato di IA è in grado di offrire un’esperienza personalizzata analizzando l’ambiente di visione, e consigliando contenuti ad hoc in base alla cronologia ei modelli di visione. Se l’utente segnala difficoltà nel sentire i dialoghi, l’IA calibra l’audio migliorando la chiarezza della voce isolandola dai rumori di sottofondo e dando l’impressione che provenga naturalmente dal centro dello schermo.

Un’esperienza completa e olistica in qualunque luogo e in qualunque momento

A conclusione del suo discorso, il CEO William Cho ha messo in luce il ruolo fondamentale dell’IA nel guidare il cambiamento sia nel settore B2C che in quello B2B.

Il CEO ha evidenziato, per esempio, l’importanza di soluzioni domestiche innovative come LG Smart Cottage, la casa compatta prefabbricata, presentata a IFA 2023, che integra suoi elettrodomestici smart e le soluzioni all’avanguardia di LG per riscaldamento, ventilazione, climatizzazione ed energia.

Allo stesso modo, LG immagina l’automobile come una “personalized digital cave” cioè uno spazio personale all’interno di un veicolo dotato di soluzioni software-defined e tecnologia IA che gestiscono quello che succede nell’abitacolo, offrendo esperienze di mobilità incredibili.

Sul fronte delle smart factory, LG si avvale di oltre 60 anni di esperienza manifatturiera a livello mondiale, offrendo sistemi di produzione di nuova generazione dotati di Intelligenza Artificiale e sistemi di robotica. Inoltre, i sistemi gestione termica e le tecnologie di refrigerazione all’avanguardia di LG permettono di ottimizzare l’efficienza energetica dei data center AI in tutto il mondo.

“Il nostro obiettivo è semplice ma chiaro: utilizzare l’IA come strumento per creare valore per le persone, ovunque si trovino,” ha dichiarato il CEO, William Cho. “Indipendentemente dal modo in cui l’Intelligenza Artificiale trasformerà le nostre vite, una cosa rimarrà immutata: la nostra promessa di rendere la vita più bella, Life’s Good. Con questo obiettivo, ci impegniamo per offrire esperienze sempre diverse, fisiche e digitali, accessibili a tutti, in qualsiasi luogo e in ogni momento”.