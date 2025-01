CES, edizione 2025: 4.500 espositori e 141.000 visitatori da tutto il mondo

Si è da poco conclusa l’edizione 2025 del CES, che ha visto la partecipazione di oltre 141.000 persone provenienti da tutto il mondo.

Con oltre 4500 espositori, tra cui 1400 startup, e più di 6.000 giornalisti presenti, il CES ha messo in evidenza le innovazioni e le tendenze tecnologiche che plasmeranno il nostro futuro.

“Il CES è il luogo in cui l’innovazione prende vita”, ha dichiarato Gary Shapiro, CEO e VP della Consumer Technology Association (CTA), ente proprietario e produttore del CES. “La fiera accoglie l’intero ecosistema tecnologico, dalle aziende più grandi alle startup all’avanguardia. Il CES è il palco da cui vengono annunciati prodotti rivoluzionari, collaborazioni trasformative e business inaspettati che definiscono il futuro della tecnologia.”

Il CES 2025 in cifre:

4500+ espositori, tra cui 1400 startup

141,000+ partecipanti, di cui il 40% provenienti da oltre 150 Paesi, regioni e territori

6000+ giornalisti, content creator, e industry analyst

Oltre il 60% delle aziende Fortune 500

300+ conferenze con 1200+ speaker

27,000+ notizie e contenuti

“Il CES è una celebrazione dell’arte del possibile, che mostra come la tecnologia arricchisce il nostro mondo e ispira un futuro più luminoso per tutti, con innovazioni rivoluzionarie che migliorano la vita e idee trasformative che ridefiniscono intere industrie”, ha dichiarato Kinsey Fabrizio, Presidente del CTA. “Durante l’ultima edizione del CES, la creatività, la connettività e l’innovazione hanno ispirato i presenti con keynote visionarie, sessioni di conferenze stimolanti ed esposizioni davvero sbalorditive”.

Il CES aderisce ai rigorosi standard di revisione stabiliti da UFI, l’Associazione Globale dell’Industria Fieristica. Per mantenere l’integrità dei suoi report, il CES si avvale di auditor indipendenti, favorendo fiducia e trasparenza con i suoi stakeholder. “Il CES riafferma il suo status di maggiore evento commerciale annuale sottoposto a revisioni esterne”, ha dichiarato Fabrizio. “Non vediamo l’ora di rilasciare la conferma dei risultati in primavera, perché al CTA crediamo che l’audit sia il gold standard per gli eventi aziendali globali”.

Highlight del CES 2025

AI : Dagli strumenti di produttività guidati dall’AI alle scoperte in campo medico, i prodotti e i servizi presentati in fiera hanno dimostrato che l’intelligenza artificiale non è solo un trend, ma una forza trasformativa che migliora le vite in tutto il mondo. Tra gli espositori: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL

Dagli strumenti di produttività guidati dall’AI alle scoperte in campo medico, i prodotti e i servizi presentati in fiera hanno dimostrato che l’intelligenza artificiale non è solo un trend, ma una forza trasformativa che migliora le vite in tutto il mondo. Tra gli espositori: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL Salute Digitale : Il CES si è affermato come il principale punto di incontro per il settore sanitario, riunendo i maggiori innovatori per esplorare le biotecnologie, la telemedicina e i progressi che aiutano a migliorare la cura, il benessere e la longevità dei pazienti. Tra gli espositori e sponsor c’erano: AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings

Il CES si è affermato come il principale punto di incontro per il settore sanitario, riunendo i maggiori innovatori per esplorare le biotecnologie, la telemedicina e i progressi che aiutano a migliorare la cura, il benessere e la longevità dei pazienti. Tra gli espositori e sponsor c’erano: AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings Transizione energetica : Con la crescita delle tecnologie ad alta richiesta di energia come l’AI, il cloud e i data center , la transizione energetica verso fonti a zero emissioni di carbonio è stata un focus importante del CES 2025. Le soluzioni energetiche sperimentali, tra cui le batterie e le tecnologie di stoccaggio dell’energia, le fonti energetiche emergenti come l’idrogeno verde e i piccoli reattori nucleari modulari sono stati sotto tutti i riflettori alla fiera. Tra gli espositori c’erano: Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility

Con la crescita delle tecnologie ad alta richiesta di energia come l’AI, il e i , la transizione energetica verso fonti a zero emissioni di carbonio è stata un focus importante del CES 2025. Le soluzioni energetiche sperimentali, tra cui le batterie e le tecnologie di stoccaggio dell’energia, le fonti energetiche emergenti come l’idrogeno verde e i piccoli reattori nucleari modulari sono stati sotto tutti i riflettori alla fiera. Tra gli espositori c’erano: Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility Mobilità : L’innovazione della mobilità ha riguardato anche l’edilizia, l’agricoltura, la tecnologia marina e i viaggi aerei. Al CES 2025, le tecnologie di guida autonoma ed elettriche hanno presentato importanti innovazioni per aerei e imbarcazioni, e la crescita del mercato degli EV ha portato in fiera nuovi modelli di OEM globali. L’automazione nell’edilizia e nell’industria può portare a migliorarne la sicurezza e affrontare efficacemente le carenze di forza lavoro. Tra gli espositori c’erano: Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr

L’innovazione della mobilità ha riguardato anche l’edilizia, l’agricoltura, la tecnologia marina e i viaggi aerei. Al CES 2025, le tecnologie di guida autonoma ed elettriche hanno presentato importanti innovazioni per aerei e imbarcazioni, e la crescita del mercato degli EV ha portato in fiera nuovi modelli di OEM globali. L’automazione nell’edilizia e nell’industria può portare a migliorarne la sicurezza e affrontare efficacemente le carenze di forza lavoro. Tra gli espositori c’erano: Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr Quantum : Il CES 2025 ha presentato le ultime innovazioni nelle tecnologie quantistiche, offrendo uno sguardo al futuro. Le innovazioni presenti in fiera hanno dimostrato come l’informatica quantistica, lavorando insieme all’AI, permetterà di fare passi da gigante nella ricerca e nell’informatica per la finanza, la chimica, i materiali, la logistica e altro ancora. Tra gli espositori c’erano: Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK

Il CES 2025 ha presentato le ultime innovazioni nelle tecnologie quantistiche, offrendo uno sguardo al futuro. Le innovazioni presenti in fiera hanno dimostrato come l’informatica quantistica, lavorando insieme all’AI, permetterà di fare passi da gigante nella ricerca e nell’informatica per la finanza, la chimica, i materiali, la logistica e altro ancora. Tra gli espositori c’erano: Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK Sostenibilità : La sostenibilità è un trend fondamentale per l’innovazione tecnologica, soprattutto nel contesto della transizione energetica. Al CES sono state presentate innumerevoli novità in questo ambito, tra cui batterie innovative, lo sviluppo di materiali alternativi come il grafene e le soluzioni di energia rinnovabile off-grid. La fiera ha anche puntato i riflettori su innovazioni come i microbi sintetici, le bioplastiche e il calcestruzzo autorigenerante per l’edilizia sostenibile. Tra gli espositori c’erano: Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic

La sostenibilità è un trend fondamentale per l’innovazione tecnologica, soprattutto nel contesto della transizione energetica. Al CES sono state presentate innumerevoli novità in questo ambito, tra cui batterie innovative, lo sviluppo di materiali alternativi come il grafene e le soluzioni di energia rinnovabile off-grid. La fiera ha anche puntato i riflettori su innovazioni come i microbi sintetici, le bioplastiche e il calcestruzzo autorigenerante per l’edilizia sostenibile. Tra gli espositori c’erano: Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic Startup: L’Eureka Park ha accolto bel 1400 startup da 39 paesi e ha dedicato interi padiglioni ai rappresentati dall’Africa, dall’Unione Europea (UE) in generale, ma anche da Francia, Italia, Israele, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera e Ucraina. L’Eureka Park è il luogo in cui gli innovatori, gli investitori e i media si incontrano per mettere in evidenza e toccare con mano le tecnologie che daranno forma al nostro futuro, con un occhio di riguardo per l’accessibilità, l’AI, la salute digitale e la sostenibilità.

Tra i keynote più seguiti ci sono quelli di NVIDIA, Panasonic Holdings Corporation, SiriusXM, X Corp., Delta Air Lines, Volvo Group, Accenture, Waymo.

La prossima edizione del CES si terrà dal 6 al 9 gennaio 2026, sempre a Las Vegas.