Così FlashStart supporta gli ISP nell’adeguamento alla normativa sul parental control

Come afferma FlashStart – dinamica realtà italiana nata dalla passione per la cybersecurity di Francesco Collini, fondatore e CEO – la tutela dei minori nei confronti delle minacce informatiche è da sempre un fronte “caldo” della cybersecurity.

Ma quest’anno in Italia lo è in particolar modo, viste le linee guida che AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha adottato con la delibera 9/23/CONS in tema di “parental control”.

Grazie alla conoscenza del mercato e, soprattutto, ad una piattaforma oggi presente in 156 Paesi nel mondo, FlashStart collabora da tempo con numerosi Internet Service Provider (ISP) ed è al loro fianco nel percorso verso l’adeguamento a questa normativa, essendo l’unica a produrre una soluzione di filtraggio DNS completamente italiana.

La delibera AGCOM, infatti, tra le altre cose, obbliga gli ISP ad integrare almeno un sistema di parental control (ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore ai 18 anni) basato su filtro DNS o su altro filtro di rete.

Inoltre, gli ISP sono tenuti a fornire un’interfaccia semplice e intuitiva e informazioni chiare per l’attivazione, la disattivazione e la configurazione dell’utente, e a includere nel prezzo del servizio offerto la funzionalità minima di blocco dei contenuti vietati ai minori, efficace e aggiornato; il tutto entro il prossimo 25 ottobre, data entro la quale andrà comunicato il partner tecnologico adottato.

Ma il filtro FlashStart – sottolinea l’azienda – non è soltanto finalizzato ad ottemperare alla delibera AGCOM: mette infatti a disposizione di ISP e WISP una soluzione ad hoc, che possa garantire una protezione a chi è legalmente responsabile dei minori e della loro sicurezza in rete, oltre che ai minori stessi.

Il suo filtro DNS si avvale di un mix di intelligenza umana e artificiale per scannerizzare costantemente il web ed evidenziare nuove minacce o versioni di minacce conosciute, evitando anche la compromissione degli IP pubblici e la conseguente lamentela degli utenti per disservizi dovuti alla caduta in blacklist.

A questi si aggiunge, unico filtro DNS al mondo, un modulo di geoblocking che permette di inibire l’accesso a siti ospitati fisicamente su server ubicati in Paesi ad alto rischio malware e compromissione, risalendo al server originale e, in caso, impedendovi qualunque accesso. Inoltre, vanta un’interfaccia estremamente intuitiva e un’elevata possibilità di personalizzazione, con più di 100 categorie e numerosi profili di filtraggio, oltre alla possibilità di aggiungere ulteriori servizi.

La piattaforma FlashStart si basa su una rete Anycast globale stabile (uptime 99,99%) e ultraveloce: è infatti certificata come Resolver DNS numero uno al mondo in qualità e fra i primi 3 per velocità e stabilità secondo il portale indipendente DNSPerf (dnsperf.com). Agli ISP e WISP italiani, inoltre, FlashStart garantisce un servizio di supporto in lingua con un team di professionisti sempre disponibili, nonché il trattamento dei dati nel nostro Paese e in Europa.

L’efficacia di FlashStart in termini di sicurezza in rete per i minori – mette in evidenza l’azienda – è confermata anche dal largo utilizzo delle sue soluzioni all’interno del mondo della scuola, con collaborazioni che vanno dall’Italia (Scuole Salesiane) all’estero (Ministero dell’Istruzione dell’Uruguay). Ogni giorno, infatti, FlashStart protegge la navigazione di 30 milioni di utenti e 20mila tra aziende, scuole ed enti governativi.