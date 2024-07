Così Exa vuole costruire il motore di ricerca dell’era dell’AI

Exa, un AI research lab che sta ridisegnando la ricerca per l’era dell’intelligenza artificiale, ha annunciato un finanziamento di 22 milioni di dollari in seed e Series A guidato da Lightspeed Venture Partners, con la partecipazione di NVentures, il ramo di venture capital di NVIDIA, e Y Combinator. Questo investimento – sottolinea il team – accelererà la mission di Exa di sviluppare il motore di ricerca per l’intelligenza artificiale.

“Presto l’intelligenza artificiale effettuerà più ricerche sul web degli esseri umani“, ha dichiarato Will Bryk, CEO di Exa. “Ma i motori di ricerca come Google sono stati progettati per gli esseri umani, non per l’IA. Mentre Google è ottimizzato per i clic umani, l’IA ha bisogno di un motore di ricerca abbastanza potente e preciso da recuperare migliaia di risultati con le informazioni migliori. È qui che entra in gioco Exa: siamo il primo motore di ricerca costruito per l’IA“.

Exa addestra modelli di embedding, utilizzando la stessa tecnologia alla base di ChatGPT, per convertire le pagine web in elenchi di numeri noti come embeddings. Il risultato è una tecnologia che racchiude la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nel processo di ricerca stesso, rendendo la ricerca più intelligente rispetto agli approcci basati sulle parole chiave come Google. Una ricerca più intelligente basa le applicazioni AI sulla conoscenza del mondo più rilevante.

“Exa rappresenta l’intersezione di un team incredibile e una grande visione del modo in cui le applicazioni AI recupereranno nuove conoscenze. È impressionante vedere ciò che Exa è riuscita a costruire con un team così piccolo e risorse minime“, ha dichiarato Guru Chahal, Partner di Lightspeed. “I tre componenti fondamentali dei sistemi di intelligenza artificiale sono l’elaborazione, i modelli e i dati. Nvidia fornisce il substrato di calcolo. Anthropic, OpenAI e altre società di modelli di base addestrano i modelli ed Exa può fornire i dati critici e i livelli di conoscenza. Siamo entusiasti di sostenerli mentre ridefiniscono il modo in cui l’IA utilizza la conoscenza e, in ultima analisi, la ricerca nel suo complesso“.

Finora, migliaia di aziende e sviluppatori hanno integrato Exa, dagli assistenti di scrittura AI che aiutano gli studenti a citare articoli rilevanti, alle società di venture capital che cercano startup altamente specifiche, ai team di ricerca AI di aziende come Databricks che assemblano grandi set di dati di training di alta qualità. L’utilizzo è in rapida crescita e le revenue di Exa sono triplicate negli ultimi mesi, mette in evidenza l’azienda.

“Il mio cofondatore Jeff e io abbiamo costruito insieme un motore di ricerca quando eravamo compagni di stanza ad Harvard“, ha detto Will. “All’epoca pensavamo che il crowdsourcing dei link avrebbe consentito una ricerca migliore di quella di Google. Ma ora, cinque anni dopo, l’intelligenza artificiale consente qualcosa di molto più grande. L’intelligenza artificiale ha la capacità di organizzare veramente la conoscenza del web e quando lo faremo ci saranno molti casi d’uso magici che vanno oltre la semplice API di ricerca“.

La mission di Exa è quella di organizzare la conoscenza del mondo, migliorando le applicazioni di intelligenza artificiale in tutti i settori. L’API di Exa si integra perfettamente nei sistemi esistenti, fornendo agli sviluppatori strumenti potenti per migliorare le loro applicazioni di intelligenza artificiale.