Così Adobe aiuta i team marketing a pianificare ed eseguire campagne

Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Adobe Workfront Planning. Parte di Adobe Workfront, un’applicazione di enterprise work management all’avanguardia, questa nuova offerta collega flussi di lavoro e dati frammentati tra i team di marketing, con insight azionabili che consentono ai brand di eseguire le campagne con maggiore rapidità.

I marketer – sottolinea Adobe – sono sempre più sotto pressione per offrire esperienze altamente personalizzate ai clienti, senza un aumento sostanziale delle risorse. Workfront Planning affronta questo problema definendo e creando i “metadati” del lavoro, fornendo piena visibilità sulle operazioni di marketing quotidiane. In questo modo si crea un “marketing system of record“, una pratica che ha permesso ad altre funzioni come sales o finance di potenziare la pianificazione e l’esecuzione con la data intelligence.

Invece di raccogliere manualmente i dettagli tra i vari team, Workfront Planning consente agli addetti al marketing di rispondere rapidamente a domande come “Quante campagne stiamo eseguendo quest’anno?” o “Quali tattiche vengono utilizzate più frequentemente nelle nostre campagne?“. Gli utenti hanno a portata di mano queste informazioni utili, visualizzate attraverso viste curate e un’interfaccia di conversazione generativa basata sull’intelligenza artificiale.

In questo modo, secondo Adobe è possibile ridurre drasticamente il tempo necessario per pianificare e lanciare nuove campagne, eliminando l’intenso lavoro di allineamento dei team su tempi e obiettivi. Gli utenti possono anche accelerare il time-to-market sfruttando l’intelligenza artificiale generativa per riassumere le informazioni, mantenere aggiornati i record di marketing o impostare rapidamente nuove campagne.

“Il lavoro quotidiano del marketer moderno è diventato sempre più complesso, in quanto i diversi team si occupano di campagne individuali senza avere molta visibilità sugli sforzi dei loro colleghi“, ha dichiarato Amit Ahuja, senior vice president, Digital Experience Business di Adobe. “Il risultato netto è una frammentazione delle operazioni di marketing in cui si passa troppo tempo per cercare di allineare i programmi e le parti interessate, un problema che Workfront Planning risolve fornendo una soluzione centralizzata per pianificare le campagne, consegnare i brief di marketing e orchestrare il lavoro tra i vari team“.

Ulteriori informazioni su come Adobe ha costruito il suo system of record per il marketing, sono disponibili nel blog dell’azienda.