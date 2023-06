Contentsquare arricchisce e potenzia la propria piattaforma basata sull’AI

Contentsquare, società specializzata nell’analisi dell’esperienza digitale, annuncia il lancio di nuovi prodotti che arricchiscono ulteriormente la sua piattaforma di Digital Experience Analytics.

Con un utente su tre che ritiene frustrante l’esperienza vissuta sui siti e-commerce , queste innovazioni proposte da Contentsquare puntano a supportare le aziende nella messa a punto della migliore customer experience possibile per i propri clienti.

Con CS Apps, Contentsquare offre un monitoraggio completo dell’esperienza del cliente sulle applicazioni mobili e un supporto per i principali sistemi di sviluppo mobile, tra cui iOS, Android, Flutter e React Native.

Pensata per una migliore esperienza in-app, questa nuova soluzione ottimizza il customer journey, migliora le performance e potenzia le conversazioni. Poiché il traffico da mobile rappresenta un terzo del traffico online complessivo – sottolinea Contentsquare –, la capacità di rilevare i bug, risolvere errori API e i crash in tempo reale è essenziale per migliorare i tassi di conversione e la retention.

“Contentsquare è parte integrante della nostra strategia di sviluppo delle app mobili e utilizziamo la piattaforma in ogni fase, dalla scoperta all’ideazione fino ai progetti post-implementazione“, ha dichiarato Renan Medeiros, Product Owner di Sykes Holiday Cottages. “Dopo aver implementato una nuova funzionalità, verifichiamo il suo funzionamento e la sua adozione da parte degli utenti per individuare eventuali problemi di utilizzo“.

La soluzione Benchmarks consente alle aziende di confrontare le proprie prestazioni digitali con quelle dei concorrenti e di vedere la propria posizione rispetto alle tendenze del mercato. Questa nuova funzione consente di accedere a un’analisi comparativa dell’esperienza dell’utente sia a livello di sito che di pagina, con metriche chiave quali il tasso di conversione, il tempo di caricamento, il carrello medio e il numero di pagine visualizzate. Questi dati aggiornati e anonimizzati consentono ai team di adattare continuamente la propria strategia per distinguersi dalla concorrenza.

“L’aspetto particolarmente strategico di Benchmarks è che ci offre immediatamente una visione chiara della nostra posizione rispetto ad aziende simili. Questo ci permette di dare priorità agli investimenti del nostro team e di condividere le decisioni in tutta l’organizzazione. Questi dati unici sono una preziosa fonte di informazioni aggiuntive“, ha dichiarato Edouard Madec, Direttore e-commerce di Clarins USA.

“I brand fanno ancora fatica a capire i propri utenti online. I tassi di conversione del 2% su mobile e del 3% su desktop, rispetto al 30% in negozio, mostrano chiaramente il divario esistente tra le aspettative degli utenti e le esperienze offerte. Per ridurre questa discrepanza, oggi lanciamo due importanti innovazioni: CS Apps e Benchmarks. Queste soluzioni consentiranno ai marchi di fare un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione e nella personalizzazione delle esperienze digitali“, ha dichiarato Lucie Buisson, Chief Product Officer di Contentsquare. “In un clima economico difficile, la customer experience non è mai stata così strategica, e la nostra piattaforma supporta i team nel prendere decisioni e a dare priorità alle azioni”.

Per consentire ai retailer e ai brand di comprendere le prestazioni dei prodotti e delle promozioni in tempo reale, Contentsquare ha inoltre sviluppato CS Retail Media. I dati raccolti possono essere utilizzati per ottimizzare il percorso di scoperta e di acquisto e migliorare le campagne di prodotto per incrementare le vendite.

“L’accesso in tempo reale a dati relativi alle prestazioni di prodotti e promozioni consente ai brand di ottimizzare le proprie offerte e incrementare le vendite. Questa trasparenza rafforza la fiducia tra marchi e distributori e consente una maggiore efficienza. D’ora in poi analizzeremo insieme questi dati e lavoreremo insieme per creare una migliore esperienza di acquisto“, ha dichiarato Romain Roulleau, Direttore Marketing, Digital e Clienti di Castorama.

Contentsquare ha anche ottimizzato la sua piattaforma per renderla più accessibile. Più di un miliardo di persone nel mondo vive con una qualche forma di disabilità, eppure una grande quantità di contenuti online è attualmente inaccessibile. Questi primi cambiamenti rappresentano un passo importante in un processo di miglioramento continuo, ha affermato l’azienda.

Al fine di fornire ai propri clienti insights sempre più rilevanti, Contentsquare ha lanciato la scorsa primavera una task force dedicata allo sviluppo e all’integrazione di nuove funzionalità di IA generativa nella roadmap di innovazione dell’azienda.