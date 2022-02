Connettività mobile 5G ready per la Metro 5 di Milano con il DAS di Cellnex

Vediamo perché Cellnex ha un ruolo centrale nelle comunicazioni wireless sui nostri più moderni sistemi di trasporto.

Garantire una copertura cellulare stabile e performante alla rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per lo sviluppo della mobilità intelligente. Se fino a qualche anno fa il tema della connettività all’interno dei mezzi di trasporto pubblici era principalmente legato al concetto di sicurezza, oggi una connessione mobile 4G e 5G ready diventa fattore abilitante per la creazione di una reale infrastruttura urbana digitale.

Un ruolo da protagonista nella trasformazione digitale delle infrastrutture di mobilità in Italia, ma non solo, lo sta giocando Cellnex, principale operatore indipendente d’infrastrutture di telecomunicazioni wireless in Europa.

La società è, infatti, leader nello sviluppo di soluzioni digitali e dedicate per il potenziamento della rete cellullare pubblica esistente, oggi note come DAS (Distributed Antenna System) e Small Cells.

Grazie a un accordo tra Cellnex e la società Metro 5, anche la “linea lilla” che attraversa il capoluogo lombardo, da nord est a ovest con 19 stazioni su quasi 13 km di percorso, è in grado di garantire a tutti una connessione mobile multi-operatore.

L’impianto DAS, costituito da una fitta rete di mini-antenne a basso impatto visivo, oltre ad essere cablato in fibra e anche già predisposto per lo standard 5G. Grazie a questa infrastruttura di rete neutrale tutti i passeggeri possono godere di elevate performance di connessione (dati e voce), indipendentemente dall’operatore telefonico, anche in situazioni di particolare sovraffollamento.

Con l’arrivo della nuova generazione di reti mobili come il 5G, il sistema DAS installato da Cellnex fungerà inoltre da facilitatore per i sistemi di trasporto pubblici nel percorso di integrazione dei sistemi cellulari con nuovi sistemi IT. L’impianto DAS è, infatti, l’infrastruttura di rete indispensabile per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente. Un ecosistema smart dove milioni di dispositivi e oggetti, saranno in grado di dialogare attraverso reti mobile ultraveloci, avviando lo sviluppo e la distribuzione di nuove applicazioni: monitoraggio della qualità dell'aria, uso dell'energia, sistemi di gestione degli affollamenti e delle emergenze.

Cellnex, oltre ad aver sviluppato e installato all’interno dei sistemi di trasporto pubblico interrati delle città di Brescia, Genova e a Milano all’interno delle linee M1, M2 e M3, si è aggiudicata il contratto di concessione di 25 anni da Network Rail, per fornire Internet cellulare ininterrotto, ricezione mobile e servizi in fibra lungo la tratta principale di Brighton.

Cellnex UK fungerà da host neutrale e fornirà l'infrastruttura per la connettività mobile continua dalle stazioni di London Victoria e London Bridge, lungo il servizio completo per Brighton. Il servizio avrà copertura e capacità mirate per gli operatori di rete mobile del Regno Unito (MNO), a beneficio dei passeggeri, delle comunità locali e dei vicini di linea da Londra fino alla costa meridionale. Cellnex UK lavorerà con tutti gli MNO per fornire le ultime tecnologie e un'infrastruttura di telecomunicazioni condivisa di alta qualità.

Chi è Cellnex Telecom

Cellnex Telecom è il principale operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, con un portafoglio di più di 129.000 siti, 84.000 circa già operativi e i restanti in corso di acquisizione o attuazione previsti sino al 2030. Cellnex svolge le sue attività in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia e Polonia.

Le attività di Cellnex sono strutturate in quattro grandi aree: servizi per infrastrutture di telecomunicazioni, reti di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza ed emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente di infrastrutture e servi urbani (Smart cities e “Internet delle Cose” (IoT)).

La società è quotata al mercato continuo della Borsa spagnola e forma parte degli indici selettivi IBEX35 eEuroStoxx 600. Forma, inoltre, parte degli indici di sostenibilità FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics e “Standard Ethics”.

Tra gli azionisti di riferimento di Cellnex vi sono GIC, Edizione, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Blackrock, Fidelity e Norges Bank.

Leggi tutti i nostri articoli su Cellnex