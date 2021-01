Cellnex integra le torri Deutsche Telekom in Olanda

Prosegue l’espansione europea di Cellnex, che consolida la sua posizione nei Paesi Bassi in partnership con Deutsche Telekom Group.

Un accordo prevede l’integrazione delle 3.150 torri e siti di telecomunicazioni di T-Mobile Infra BV nei Paesi Bassi.

Contemplando le precedenti installazioni, in totale ora Cellnex gestirà 4.314 siti nei Paesi Bassi.

Inoltre Cellnex e T-Mobile Netherlands firmeranno un contratto di fornitura a lungo termine di 15 anni rinnovabile automaticamente per periodi di 10 anni.

L’accordo prevede anche il roll-out di 180 nuovi siti.

Quando tutti i nuovi siti saranno implementati, il contributo stimato dell’Ebitda di questa operazione per il gruppo sarà di circa 63 milioni di euro mentre il Recurring Leveraged Free Cash Flow (RLFCF) aumenterà di circa 30 milioni di euro.

Il ceo di Cellnex, Tobias Martinez, in una nota a commento dell’accordo rileva che “Proprio come abbiamo fatto in Svizzera con Sunrise, abbiamo stretto un’alleanza con Deutsche Telekom nei Paesi Bassi che ora ci consente di consolidare la nostra posizione di attore chiave nel mercato olandese. Allo stesso tempo stiamo presentando al mercato una nuova operazione di crescita, che preserva e protegge la nostra capacità di intraprendere più progetti non consumando risorse finanziarie del gruppo“.