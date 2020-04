Quasi tutti gli eventi e le conferenze tecnologiche, sia nazionali che internazionali, hanno dovuto cambiare formato a causa della pandemia di Covid-19, rinunciando alla tradizionale formula di grandi eventi fisici e migrando online, come del resto ci siamo abituati a fare per tutte le attività lavorative, e trasformandosi in esperienze completamente digitali.

Tra gli esempi recenti di trasformazione di un tradizionale appuntamento annuale da fisico a virtuale ed esclusivamente online, c’è anche la WWDC di Apple, l’evento per sviluppatori che si terrà a Giugno, ma nel nuovo formato.

Vediamo quali, tra le principali conferenze tecnologiche e tra gli eventi ricorrenti delle aziende più in vista, sono al momento programmati per tenersi online da maggio alla fine dell’anno.

In ogni caso, per molti degli eventi e delle conferenze tecnologiche, a causa dell’emergenza sanitaria esistente in molti Paesi, la programmazione è ancora fluida e sia le modalità che le date potrebbero cambiare: consigliamo quindi, per tenersi informati sugli eventi a cui si volesse partecipare in modalità digitale, di memorizzare il link di questo articolo, che manterremo periodicamente aggiornato, con modifiche e aggiunte.

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre