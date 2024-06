Con RXN for Chemistry, IBM Research intende rivoluzionare la chimica con l’AI

RXN for Chemistry è un’applicazione basata sul modello foundation di intelligenza artificiale sviluppato negli ultimi anni da IBM Research per digitalizzare la chimica organica e prevedere l’esito delle reazioni chimiche, e suggerire le migliori procedure per sintetizzare una determinata molecola.

Con un post su LinkedIn, Alessandro Curioni, IBM Fellow, VP Europe and Africa and Director IBM Research, ha condiviso che, visto il suo enorme successo, il team ha deciso di offrirla come servizio via API per gli utenti più esigenti, svelando funzionalità innovative di e-commerce progettate per spingere ulteriormente in avanti la ricerca chimica nel futuro.

Progettato per rivoluzionare la chimica con l’AI, secondo IBM Research RXN for Chemistry non è solo uno strumento, ma una forza pionieristica nella digitalizzazione della chimica organica. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e dei modelli foundation, RXN è in grado di prevedere i risultati delle reazioni organiche e di progettare sintesi ottimali per qualsiasi molecola immaginabile.

Tra le novità descritte da Alessandro Curioni:

Modello flessibile Pay-by-Compute : Gli utenti pagano solo per la potenza di calcolo che utilizzano, rendendo la tecnologia all’avanguardia accessibile alle proprie condizioni.

: Gli utenti pagano solo per la potenza di calcolo che utilizzano, rendendo la tecnologia all’avanguardia accessibile alle proprie condizioni. Abbonamenti aziendali : I team ad alto utilizzo possono ora sfruttare un accesso API ad alto rendimento senza soluzione di continuità con i piani di abbonamento annuali, integrando RXN più profondamente nei propri flussi di lavoro ed espandendo le capacità di ricerca.

: I team ad alto utilizzo possono ora sfruttare un accesso API ad alto rendimento senza soluzione di continuità con i piani di abbonamento annuali, integrando RXN più profondamente nei propri flussi di lavoro ed espandendo le capacità di ricerca. Esperienza utente migliorata : Il team completamente rinnovato l’interfaccia per un’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. La sicurezza e la scalabilità migliorate garantiscono prestazioni solide, anche nei progetti più impegnativi.

: Il team completamente rinnovato l’interfaccia per un’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. La sicurezza e la scalabilità migliorate garantiscono prestazioni solide, anche nei progetti più impegnativi. La documentazione ha inoltre ricevuto un aggiornamento completo per guidare gli utenti attraverso le nuove funzionalità e i miglioramenti.

Alessandro Curioni ha anche condiviso alcuni numeri riguardanti RXN for Chemistry: oltre 22.000 utenti unici dal novembre 2022, 2000 chiavi API generate nell’ultimo anno, con circa 200 utenti attivi al giorno.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di RXN for Chemistry