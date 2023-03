Con i nuovi servizi cloud, Nvidia porta l’AI generativa alle aziende

Per accelerare l’adozione dell’AI generativa da parte delle imprese, in occasione della conferenza GTC Nvidia ha presentato una serie di servizi cloud che consentono alle aziende di costruire, perfezionare e gestire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, large language models) personalizzati e modelli di AI generativa addestrati con dati proprietari e creati per le loro attività domain-specific.

Getty Images, Morningstar, Quantiphi e Shutterstock sono fra le aziende che creeranno e utilizzeranno modelli, applicazioni e servizi di intelligenza artificiale basati sui nuovi servizi Nvidia AI Foundations che abbracciano linguaggio, immagini, video e 3D.

Le imprese possono utilizzare il servizio linguistico Nvidia NeMo e il servizio di immagini, video e 3D Nvidia Picasso per creare applicazioni di AI generativa proprietarie e specifiche per il dominio, per chat e assistenza clienti intelligenti, creazione di contenuti professionali, simulazione digitale e altro ancora. Separatamente, Nvidia ha annunciato anche nuovi modelli per il servizio cloud BioNeMo per la biologia.

I servizi NeMo e Picasso vengono eseguiti su Nvidia DGX Cloud, accessibile tramite browser. Gli sviluppatori possono utilizzare i modelli offerti da ciascun servizio tramite semplici application programming interfaces (API). Una volta che i modelli sono pronti per la distribuzione, le aziende possono eseguire carichi di lavoro di inferenza su scala utilizzando i servizi cloud Nvidia AI Foundations.

Ogni servizio cloud comprende sei elementi: modelli preaddestrati, framework per l’elaborazione dei dati, database vettoriali e personalizzazione, motori di inferenza ottimizzati, API e supporto da parte degli esperti Nvidia per aiutare le aziende a mettere a punto i modelli per i loro casi d’uso custom.

Il servizio cloud NeMo (attualmente in early access) consente agli sviluppatori di rendere i modelli linguistici di grandi dimensioni più rilevanti per le aziende, definendo aree di interesse, aggiungendo conoscenze specifiche del dominio e insegnando competenze funzionali.

I modelli di varie dimensioni (da 8 miliardi a 530 miliardi di parametri) disponibili sul servizio vengono aggiornati regolarmente con dati di training aggiuntivi, offrendo alle aziende ampie possibilità di creare applicazioni in linea con i requisiti di business in termini di velocità, precisione e complessità dei task.

Utilizzando le funzionalità di recupero delle informazioni incluse nel servizio NeMo, sottolinea inoltre Nvidia, i clienti saranno in grado di aumentare gli LLM con i loro dati proprietari in tempo reale. Ciò consente alle aziende di personalizzare i modelli per alimentare applicazioni di intelligenza artificiale generativa accurate per la market intelligence, la ricerca aziendale, i chatbot e il servizio clienti e altro ancora.

Nvidia Picasso (ora in private preview) è un servizio cloud per la creazione e la distribuzione di applicazioni generative basate sull’intelligenza artificiale per immagini, video e 3D con funzionalità avanzate di text-to-image, text-to-video e text-to-3D per aumentare la produttività negli ambiti della creatività, del design e della simulazione digitale attraverso semplici API cloud.

I produttori di software, i fornitori di servizi e le imprese possono utilizzare Picasso per addestrare i modelli Nvidia Edify sui loro dati proprietari e creare applicazioni che utilizzano prompt testuali naturali per creare e personalizzare rapidamente il contenuto visivo per centinaia di casi d’uso, fra cui il product design, i gemelli digitali, lo storytelling e la creazione di personaggi.

Per creare applicazioni custom, le aziende possono anche iniziare con la serie di modelli Edify di Picasso, preaddestrati con dati completamente autorizzati. Inoltre, possono utilizzare Picasso per ottimizzare ed eseguire i propri modelli di intelligenza artificiale generativa.

Le partnership di Nvidia

Importanti aziende dei settori legati ai contenuti visivi stanno collaborando con Nvidia per creare modelli personalizzati con i servizi Picasso, per migliorare la produttività dei professionisti della creatività.

Nvidia e Adobe hanno annunciato che amplieranno la loro partnership di ricerca e sviluppo di lunga data per creare la prossima generazione di modelli di intelligenza artificiale generativa. I modelli saranno sviluppati congiuntamente e si concentreranno sulla trasparenza e sulle credenziali di contenuto, grazie alla Content Authenticity Initiative di Adobe.

Per accelerare i flussi di lavoro dei principali creator e marketer del mondo, alcuni di questi modelli saranno sviluppati congiuntamente e portati sul mercato attraverso i prodotti di punta di Adobe Creative Cloud come Photoshop, Premiere Pro e After Effects, oltre che attraverso Nvidia Picasso.

Nvidia e Getty Images stanno collaborando per addestrare modelli generativi foundation testo-immagine e testo-video. I modelli consentiranno la creazione di immagini e video utilizzando semplici suggerimenti testuali e saranno addestrati sulle risorse di Getty Images, che sono state concesse in licenza. Getty Images fornirà agli artisti le royalties sui ricavi generati dai modelli.

Nvidia e Shutterstock stanno collaborando per addestrare un modello generativo da testo a 3D utilizzando il servizio Nvidia Picasso per semplificare la creazione di modelli 3D dettagliati e ridurre il tempo richiesto per la creazione di modelli 3D da giorni a minuti. Per l’addestramento verranno utilizzate risorse e metadati Shutterstock con licenza completa e Shutterstock compenserà gli artisti tramite il suo Contributor Fund.

Una volta che il modello sarà pronto per la distribuzione, Shutterstock prevede di offrirlo sulla propria piattaforma per contribuire a semplificare la creazione di asset 3D per la produzione creativa, nonché per accelerare lo sviluppo di gemelli digitali industriali e la composizione di mondi virtuali 3D in Nvidia Omniverse.