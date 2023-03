Humane raccoglie cento milioni di dollari di finanziamenti per costruire una piattaforma di dispositivi e servizi per l’era dell’AI

Humane, Inc., fondata nel 2018 da Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ex team Apple, ha raccolto, in vista della presentazione della sua offerta iniziale di prodotti in primavera, un round di serie C da 100 milioni di dollari guidato da Kindred Ventures, con la partecipazione significativa di SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital e Socium Ventures e degli investitori esistenti Tiger Global, Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom e Sam Altman, fondatore di OpenAI. Tra i partner e collaboratori tecnologici strategici figurano Microsoft, OpenAI, SK Networks, LG e Volvo Cars.

Humane sta creando una piattaforma software e un dispositivo per il consumatore unici nel loro genere, costruiti da zero per l’intelligenza artificiale. La raccolta consentirà a Humane di accelerare la sua missione di realizzare la prossima era dell’informatica mobile personale, che sarà guidata dall’IA.

Oltre agli investimenti, Humane si è assicurata collaborazioni strategiche con alcune delle più influenti aziende tecnologiche del mondo: Humane ha stretto una partnership con Microsoft per portare sul mercato la sua piattaforma di servizi. In questo modo Humane sfrutterà la migliore infrastruttura cloud per l’IA.

Una collaborazione con OpenAI integrerà la sua tecnologia nel dispositivo Humane e offrirà ai consumatori esperienze OpenAI e Humane AI su scala.

I futuri piani di espansione globale di Humane includono una collaborazione con SK Networks (che copre il settore della distribuzione di dispositivi ICT in Corea e ha una vasta rete globale) per costruire sulla base dell’etica condivisa di creare un cambiamento significativo nelle tecnologie di consumo.

Mentre il dispositivo Humane iniziale sarà focalizzato sulla fornitura di tecnologie personali di nuova generazione, l’azienda sta esplorando modi per portare le sue soluzioni in nuovi ambiti personali in futuro: una collaborazione con LG vedrà le due aziende lavorare a stretto contatto su potenziali progetti di R&S per la prossima fase dei prodotti Humane, sulla tecnologia di base inclusa nei futuri dispositivi Humane e sull’integrazione nello spazio tecnologico domestico.

L’investitore strategico Volvo Cars Tech Fund lavorerà con Humane su una potenziale collaborazione futura che rappresenterebbe il primo esempio di applicazione dell’offerta di Humane all’industria automobilistica. Come Humane, Volvo Cars sviluppa tecnologie per semplificare la vita dei suoi clienti e la partnership si basa sui valori condivisi di sicurezza, fiducia e privacy.

Imran Chaudhri, cofondatore di Humane, ha commentato: “Il nostro primo dispositivo consentirà alle persone di portare l’intelligenza artificiale con sé ovunque. È un momento emozionante e ci siamo concentrati su come costruire la piattaforma e il dispositivo in grado di sfruttare appieno la vera potenza e il potenziale di questa tecnologia.

Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa schiera di partner e collaboratori leader del settore e siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con loro per portare la visione di Humane sul mercato. Siamo all’inizio della prossima era del calcolo e crediamo che insieme potremo iniziare il viaggio per rimodellare radicalmente il ruolo della tecnologia nella vita delle persone”.

Steve Jang, fondatore e socio amministratore di Kindred Ventures, ha commentato: “Siamo assolutamente entusiasti di continuare a far parte del viaggio di Humane fin dal nascere della loro visione di creare un’esperienza informatica più fluida, potente e contestuale per sfruttare e sviluppare l’IA”. Dopo aver lavorato in passato come parte integrante della costruzione dell’era degli smartphone, questo incredibile team si è concentrato al laser sull’abilitazione e l’amplificazione di idee, azioni, momenti e modalità umane in modo più creativo e piacevole. Mentre entriamo nella prossima ondata di IA, siamo molto ispirati dalla missione di Humane di sviluppare un dispositivo e una piattaforma di servizi progettati e costruiti da zero per questo nuovo mondo, e diamo il benvenuto ai nostri co-investitori e partner strategici esistenti e nuovi in questo viaggio di trasformazione”.

Patrick Gates, CTO di Humane, ha commentato: “Stiamo costruendo da oltre quattro anni, passando da un piccolo gruppo attorno a un tavolo da conferenza a un team di livello mondiale pronto a spedire un prodotto e una piattaforma, insieme ad alcune delle più influenti aziende di tecnologia e AI del mondo. I nostri prodotti sono costruiti su una piattaforma integrata di dispositivi e cloud che permetterà a noi, e ad altri, di creare esperienze guidate dall’IA che sembrino naturali, divertenti e necessarie.”