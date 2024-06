Con Cognitiv e Adform, gli advertiser europei potranno pianificare con ContextGPT

Cognitiv, la piattaforma pubblicitaria di deep learning, annuncia una partnership esclusiva con la piattaforma di media buying Adform.

L’accordo tra la piattaforma di media buying più potente e sicura sviluppata per i game changer e il principale specialista di AI deep learning per i marketer, prevede la fornitura in esclusiva di ContextGPT: la proposta di targeting contestuale basata su GPT AI e sviluppata da Cognitiv nelle principali lingue europee. Una collaborazione pioneristica – sottolinea l’azienda – che, per la prima volta in Europa, mette a disposizione il targeting contestuale basato su GPT AI a chi acquista e pianifica la pubblicità digitale. L’intesa prevede il coinvolgimento anche di PubMatic, come SSP scelta per fornire l’accesso all’inventario, attraverso la soluzione Connect.

Gli inserzionisti digitali europei beneficeranno dell’elevata precisione e delle sfumature che l’AI apporta al targeting contestuale rispetto agli approcci tradizionali. ContextGPT utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per ‘leggere’ i contenuti di una pagina, permettendo ai buyer di accedere a un’attività contextual mirata e scalabile: una modalità che nessuna tecnologia tradizionale basata su keyword può fornire. Al momento le lingue supportate sono: inglese (britannico), tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, svedese, danese, norvegese e finlandese.

Grazie a ContextGPT, i brand sono in grado di andare oltre il semplice targeting per parole chiave e di avere accesso a quello basato sul linguaggio naturale, attraverso i suggerimenti dell’intelligenza artificiale. I prompt AI possono essere scritti in qualsiasi lingua e possono far parte di segmenti contestuali altamente verticali permettendo di perfezionare le campagne nel tempo. Inoltre, questo tipo di prompt è in grado di abbinare i contenuti tra le varie lingue: per esempio, un prompt in francese può essere utilizzato per trovare URL con contenuti in tedesco. Infine, gli utenti Adform potranno accedere alle funzionalità sia utilizzando segmenti contestuali standard sia personalizzati.

“L’intelligenza artificiale rappresenta un enorme potenziale per i marketer e noi siamo pronti per rispondere all’ondata di innovazione che attraverserà il settore. La soluzione ContextGPT di Cognitiv rappresenta un’AI di nuova generazione per il targeting contestuale e siamo entusiasti di aver siglato l’accordo che ci permette di far conoscere una tale funzionalità ai nostri clienti europei. Siamo consci della precisione e della localizzazione necessarie a un brand per ottenere le performance desiderate. Grazie alla proposta di Cognitiv si potranno sfruttare l’intelligenza artificiale per raggiungere un livello incredibile di accuratezza e sfumature nella pianificazione, senza rinunciare alla scalabilità e, soprattutto, in tutte le lingue europee”, ha dichiarato Oliver Whitten, COO di Adform.

“Cognitiv sta reinventando il targeting contestuale grazie agli LLM più recenti, permettendo agli advertiser di beneficiare di un miglioramento delle performance senza sacrificare la scalabilità. La nostra partnership con Adform consente ai brand di attingere alla più recente tecnologia di AI per il media buying, disponibile nelle principali lingue europee, agendo su un notevolmente miglioramento delle attività contestuali”, ha sottolineato Jeremy Fain, Co-fondatore e CEO di Cognitiv.