Con Apple Business Connect le imprese danno informazioni ai clienti su Mappe e altre app

Apple ha presentato Apple Business Connect, uno strumento gratuito che consente alle imprese di tutte le dimensioni di rivendicare i propri segnaposto e di personalizzare il modo in cui le informazioni chiave vengono visualizzate da oltre un miliardo di utenti Apple in Mappe, Messaggi, Wallet, Siri e altre app.

“Abbiamo creato Business Connect per fornire agli utenti Apple di tutto il mondo le informazioni più accurate sui luoghi in cui mangiare, fare acquisti, viaggiare e altro ancora. Apple Business Connect offre a tutti gli imprenditori gli strumenti necessari per entrare in contatto con i clienti in modo più diretto e per avere un maggiore controllo sul modo in cui miliardi di persone vedono e utilizzano i loro prodotti e servizi ogni giorno“, ha dichiarato Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple.

Migliorare l’engagement dei clienti in Apple Maps

Con Business Connect, le aziende di tutto il mondo possono ora gestire direttamente le proprie informazioni nella scheda informativa interattiva del luogo di Apple Maps, aggiungendo e aggiornando foto e logo, invitando i clienti a compiere azioni come ordinare cibo o effettuare una prenotazione direttamente da Mappe e presentando ai clienti promozioni speciali.

Showcases, una nuova funzione della scheda informativa, aiuta le aziende a presentare ai clienti offerte e incentivi, come menu stagionali, sconti sui prodotti e altro ancora. Le aziende possono aggiornare facilmente la sezione Vetrina (Showcase) della propria scheda informativa tramite Business Connect.

La funzionalità Showcases è ora disponibile per le aziende negli Stati Uniti e – ha annunciato Apple – sarà disponibile per le aziende a livello globale nei prossimi mesi.

Le imprese possono anche fornire ai clienti informazioni utili evidenziando le azioni che possono intraprendere direttamente dal segnaposto di Mappe, come ordinare generi alimentari con Instacart, prenotare un hotel con Booking.com, prenotare un posto a cena con OpenTable e altro ancora, con un semplice tocco.

Registrarsi a Business Connect

I titolari di imprese possono utilizzare il loro ID Apple esistente o creare un nuovo ID Apple per registrarsi a Business Connect sul sito web self-service da qualsiasi computer desktop o portatile. Una volta effettuato l’accesso e verificata l’attività da parte di Apple, l’impresa può rivendicare la location della propria sede e iniziare ad aggiornare e personalizzare la propria scheda informativa, il tutto gratuitamente.

Per le imprese con molte sedi, Business Connect include Business Connect API per fornire facilmente informazioni accurate e aggiornate a Mappe su larga scala attraverso agenzie di gestione degli annunci come Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall e Yext.

Strumenti Apple per le piccole imprese

Apple – sottolinea la società di Cupertino – ha progettato Business Connect pensando soprattutto alle piccole imprese, per offrire loro lo stesso accesso e la stessa capacità di personalizzare la propria presenza digitale dei brand globali.

Business Connect si affianca ad altri servizi Apple pensati per aiutare le piccole imprese a crescere e a raggiungere i clienti, tra cui Tap to Pay su iPhone – che consente alle aziende di accettare in modo trasparente e sicuro Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri wallet digitali con un semplice tocco sull’iPhone – e Business Essentials, un abbonamento che riunisce device management, assistenza 24/7 e cloud storage.

Questi servizi sono però al momento disponibili solo negli Stati Uniti.