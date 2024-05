Con l’AI generativa cresce la domanda di nuovi profili professionali

L’avanzata dell’intelligenza artificiale, e in particolar modo dell’AI generativa, sta guidando l’emergere di nuove figure professionali che saranno sempre più richieste dalle aziende.

Secondo quanto rileva Gi Group Holding analizzando le tendenze in corso nel mercato del lavoro, tra i profili in più rapida ascesa spiccano i Prompt Engineer, specializzati nello sviluppo di prompt di intelligenza artificiale generativa, e gli LLMOps/MLSops Engineer, esperti nell’implementazione e nel monitoraggio di soluzioni basate su AI generativa e machine learning.

Insieme a loro, crescerà la domanda di GenAI Designer e GenAI Artist, specializzati nella progettazione e creazione di layout, grafiche e concetti narrativi di tipo visivo attraverso gli algoritmi, e di GenAI Functional Consultant, con il compito di fornire consulenza alle aziende su come migliorare le operazioni e risolvere problemi complessi grazie all’AI generativa.

Il trend, trasversale ai diversi settori, emerge chiaramente osservando le dinamiche evolutive del comparto IT, dove gli specialisti di intelligenza artificiale e machine learning – rileva un’indagine internazionale di Gi Group Holding insieme al Politecnico di Milano e INTWIG – saranno in assoluto il ruolo in più rapida crescita a livello mondiale nei prossimi anni.

Proprio per supportare le aziende nella ricerca di profili in ambito AI, e in particolare nella generative AI, Gi Group Holding fa il suo ingresso in qualità di partner nell’AI L.A.B. di Microsoft Italia, il progetto nato per promuovere le opportunità dell’intelligenza artificiale generativa e una sua adozione responsabile presso le aziende pubbliche e private, i professionisti e gli studenti e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale.

Mediante questa sinergia, la multinazionale del lavoro supporterà l’ecosistema dei partner dell’AI L.A.B. for Professionals nell’individuazione e nella formazione di profili specializzati, a cominciare dall’ambito della Data Science e del Machine Learning.

In dettaglio, da una parte Gi Group Holding con QiBit, divisione specializzata nel settore ICT, si occuperà di gestire i processi di ricerca e selezione su base nazionale. Dall’altra, sulla base delle specifiche esigenze dei partner, disegnerà percorsi formativi ad hoc, in collaborazione con la società Digital Thinks, gestendo l’intero processo, dalla selezione dei candidati e delle candidate all’inserimento delle risorse formate nelle aziende partner.

Le Academy si rivolgeranno a neodiplomati/e e neolaureati/e, coinvolgendo non solo profili con background tecnico-scientifici ma anche figure provenienti da percorsi umanistici: questi ultimi, infatti, permettono di acquisire competenze trasversali come il problem solving e il pensiero critico particolarmente utili e richieste nel settore.

La collaborazione tra Gi Group Holding e Microsoft si svilupperà infine nella realizzazione nel corso dell’anno di uno studio approfondito sull’impatto dell’AI generativa nell’evoluzione dei profili lavorativi.

“L’attivazione di processi di ricerca e selezione specialistici e la costruzione di percorsi formazione innovativi sono elementi indispensabili per rispondere alla domanda di nuove competenze portata dall’intelligenza artificiale, in particolar modo l’AI generativa, a maggior ragione in un settore come quello ICT dove il mismatch tra domanda e offerta è tradizionalmente elevato”, dichiara Elisabetta Paddeu, Division Senior Manager ICT di Gi Group. “Questo è ancora più vero se si considera che spesso si tratta di figure e professionalità finora inedite sul mercato, che diventano necessarie e fondamentali con lo sviluppo di questa tecnologia. Siamo pertanto orgogliosi di collaborare con Microsoft Italia nell’ambito di un progetto come l’AI L.A.B e di poter mettere la nostra esperienza e i nostri servizi a disposizione delle aziende partner di questo ecosistema d’eccellenza”.

“Siamo molto felici dell’ingresso all’interno del progetto AI L.A.B. di un partner come Gi Group. L’Intelligenza Artificiale generativa offre opportunità straordinarie per amplificare le capacità umane, liberare la creatività e promuovere l’innovazione. Mai come in questo momento, occorre un’evoluzione delle competenze necessarie per cogliere appieno i benefici di questa nuova tecnologia trasformativa. Gi Group avrà un ruolo cruciale all’interno dell’ecosistema dei nostri partner, contribuendo con percorsi di formazione ad-hoc e aiutando le aziende a trovare professionisti qualificati per sfruttare appieno il potenziale dell’IA in modo etico e responsabile”, ha commentato Sara Anselmi, Direttrice della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia.