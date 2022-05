Comunicazioni aziendali in cloud, la promozione di Nfon

La comunicazione aziendale, in questi ultimi anni con la diffusione dello smart working, è radicalmente cambiata. Le imprese si trovano infatti ad affrontare nuove sfide per rimanere al passo con i tempi. Per questo motivo è fondamentale migliorare la comunicazione aziendale, pilastro importante della strategia di un’impresa, per sopravvivere in un mercato sempre più competitivo.

Nasce quindi l’esigenza di strutturare funzionalità tecnologiche altamente performanti che mettano in collegamento dipendenti che lavorano da luoghi diversi.

Cloudya, il servizio di comunicazione aziendale in cloud di Nfon, risponde proprio alla necessità di rendere le aziende raggiungibili ovunque.

Grazie a un pacchetto di soluzioni integrate e verticali, Cloudya, a cui si sono affidate oltre 50.000 aziende in Europa, è in grado di adattarsi alle esigenze di tutti i settori, indipendentemente dalle dimensioni dell’organico.

Cosa cambia con Cloudya?

Non solo rispondere e inoltrare le chiamate. Cloudya va oltre le semplici funzioni del centralino tradizionale e consente di effettuare operazioni utili nel lavoro di tutti i giorni. In particolare, le funzionalità di Cloudya offrono la massima libertà e flessibilità per adattarsi ai requisiti aziendali in continua evoluzione.

Scegliendo Cloudya le aziende potranno dire addio ai guasti del tradizionale centralino, alle spese di manutenzione e all’impossibilità di adottare nuovi modelli di lavoro: Nfon offre un sistema telefonico sempre aggiornato ed efficiente, che garantisce ad ogni azienda un passaggio al cloud senza interruzioni.

Un vantaggio, per tutte quelle imprese che intendono adottare il sistema di lavoro da remoto o ibrido: in ufficio, in uno spazio di coworking, o a casa, il lavoratore avrà comunque accesso a tutti i suoi dati e alle sue conversazioni attraverso il login al proprio account, con la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate e avviare videoconferenze su ogni device, inclusi smartphone, PC e telefoni da scrivania.

Con Cloudya è inoltre possibile integrare nativamente oltre 60 CRM aziendali e Microsoft Teams, così da unire telefonia e collaboration ottenendo uno strumento perfetto di Unified Communication.

Altro fattore chiave è la sicurezza. Nfon dispone, infatti, di un’infrastruttura di classe enterprise con architettura geo-ridondante: i suoi tre data center sono tutti in Europa e rispettano standard di sicurezza elevatissimi con soluzioni di crittografia per le chiamate e nel rispetto di tutte le norme europee sulla protezione dei dati. Tutto gestito in-house per garantire elevati standard di sicurezza e qualità.

La promozione

Fino al 30 Giugno è ancora più conveniente passare a Nfon, grazie alla promozione “Attiva Cloudya a €1”, che permette alle aziende di attivare il sistema di comunicazione in cloud pagando per l’attivazione solamente €1 per utente invece di €19.

In più, diventando cliente entro il 30 Giugno, Nfon offre la possibilità di attivare Meet & Share Plus, il servizio avanzato di videoconferenze di Nfon, gratuitamente per 3 mesi per tutti gli utenti della propria azienda.

Questa funzionalità permette di avviare o programmare videoconferenze fino a 25 partecipanti all’interno di Cloudya, invitando i partecipanti tramite link o attraverso l’integrazione con Outlook, agevolando ulteriormente la collaborazione tra utenti che lavorano in luoghi diversi.

Un’occasione da cogliere al volo per le imprese di qualsiasi dimensione, dato che Cloudya è un servizio che si adatta alle esigenze di ogni azienda, grazie alla disponibilità fino a 250 mila numeri telefonici (per ogni azienda cliente) anche internazionali e all’installazione semplice che non richiede alcun intervento in loco.

Tra i casi di successo di Nfon c’è quello di Maxi Zoo, azienda leader nel mercato europeo della vendita di alimenti e accessori per animali, che era alla ricerca di una soluzione che potesse collegare rapidamente e con facilità gli oltre 1.500 punti vendita dislocati in tutta Europa. La scelta è ricaduta proprio su Cloudya per l’efficienza, la flessibilità e la rapidità di installazione. Così, Nfon ha permesso al cliente di migrare dai sistemi convenzionali a una soluzione cloud disponibile ovunque.

È il momento perfetto per fare un passo avanti verso comunicazioni più semplici, indipendenti, a prova di futuro.

Maggiori informazioni sulla promozione