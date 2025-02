VoipVoice lancia la connettività 10G e il nuovo servizio satellitare

18 anni di esperienza alle spalle, oltre 15.000 clienti e 500 rivenditori all’attivo: sono questi i numeri che fanno di VoipVoice uno dei principali provider italiani di connettività che negli anni ha saputo distinguersi per la sua lungimiranza e determinazione, anticipando e modellando il futuro della connettività con visione e determinazione.

Un traguardo importante che – afferma VoipVoice – testimonia la solidità, la capacità e la portata innovativa di un’azienda in costante evoluzione. A conferma della sua vision pionieristica nel settore, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno l’azienda annuncia il lancio di due nuovi servizi di connettività destinati a innovare il modo in cui aziende e privati accedono alla rete.

Da un lato, la connettività cablata a 10G, la massima capacità oggi disponibile, rappresenta un passo decisivo verso la massima velocità e affidabilità. Questa soluzione è pensata per aziende e professionisti che necessitano di elevate performance, garantendo bassa latenza e una stabilità superiori, elementi essenziali per il cloud computing, lo streaming ad alta risoluzione e tutte le applicazioni ad alta intensità di banda.

Dall’altro, il nuovo servizio di connettività satellitare si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre il digital divide, portando la banda larga anche nelle aree più remote del Paese. In un’Italia in cui il divario digitale rappresenta ancora un ostacolo all’innovazione e alla crescita economica, questa soluzione si configura come un’opportunità per aziende, pubbliche amministrazioni e privati che fino ad oggi hanno avuto accesso limitato alle reti tradizionali.

“L’azienda, forte della sua esperienza e della fiducia guadagnata in quasi due decenni di attività, guarda al futuro con la determinazione di chi non si accontenta dello status quo,” dichiara Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice. “La connettività non è solo una questione di tecnologia, ma un motore di progresso per la società, un elemento chiave per la competitività delle imprese e per migliorare la qualità della vita delle persone.

In un settore in continua trasformazione, VoipVoice continua a distinguersi per la sua capacità di anticipare i tempi, investire nelle persone e nelle infrastrutture, e proporre soluzioni che fanno la differenza.”

Nata con l’obiettivo di offrire soluzioni voce VoIP e connettività affidabili e performanti, nel corso degli anni VoipVoice ha saputo costruire un ecosistema virtuoso grazie alla collaborazione con installatori e system integrator, elementi chiave nel garantire un servizio capillare e di qualità su tutto il territorio. Un percorso di successo sostenuto da una crescita media del fatturato pari al 24%, negli ultimi 5 anni, a dimostrazione di una strategia vincente basata su competenze solide e un approccio orientato al futuro.

Dietro questi numeri – mette in evidenza l’azienda – si cela un team di professionisti giovani e dinamici, accomunati dalla passione per la tecnologia e da un’alta specializzazione nel settore delle telecomunicazioni. L’azienda, infatti, ha sempre puntato sulla formazione continua, favorendo un ambiente in cui il talento può esprimersi al massimo e dove il know-how tecnico diventa il vero motore della crescita per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione con soluzioni sempre più avanzate e competitive.