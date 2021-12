Comunicazioni aziendali in cloud con attivazione gratuita, la promozione di NFON

Negli ultimi anni moltissime aziende italiane hanno sperimentato per la prima volta il lavoro da remoto, passando da modelli di organizzazione tradizionali a una maggiore flessibilità nella gestione dello spazio, del tempo, delle responsabilità.

In questo contesto lavorativo sempre più digitalizzato, è fondamentale per le imprese poter disporre di strumenti che permettano di comunicare in maniera semplice e veloce con colleghi, fornitori e clienti, superando le barriere geografiche.

Lo sa bene NFON, fornitore europeo di servizi di comunicazione aziendale in cloud, che dal 2007 lavora per offrire ai suoi clienti soluzioni di telefonia e collaboration su misura per ogni tipologia di azienda.

Il sistema telefonico cloud di NFON, Cloudya, offre infatti totale flessibilità, elimina i costi di manutenzione, ed è utilizzabile per fare e ricevere chiamate in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo (PC, smartphone. tablet o telefono da scrivania). Il sistema telefonico di NFON è, inoltre, sempre aggiornato ed efficiente, e garantisce a ogni azienda un passaggio al cloud senza interruzioni. Ma adesso, scegliere Cloudya è ancora più conveniente.

La promozione NFON

Per aiutare le piccole aziende ad affrontare questi cambiamenti, il 1° Ottobre 2021 NFON ha lanciato una nuova promozione: “Operazione 00Cloudya”, che prevede l’azzeramento dei costi di attivazione e configurazione di Cloudya per tutte le aziende comprese tra 5 e 20 utenti telefonici, fino al 31 Dicembre 2021.

Un’opportunità per tutte le piccole imprese che intendono adottare un sistema di lavoro da remoto o ibrido: in ufficio, in uno spazio di coworking, o a casa, il lavoratore avrà comunque accesso a tutti i suoi dati e alle sue conversazioni attraverso il log- in al proprio account, con la possibilità di ricevere chiamate, FAX e messaggi di segreteria telefonica su ogni device.

Con Cloudya è inoltre possibile integrare diversi servizi, ormai sempre più indispensabili, come Microsoft Teams e unire telefonia e collaboration ottenendo uno strumento perfetto di Unified Communication.

È il momento perfetto per fare un passo avanti verso comunicazioni più semplici, indipendenti, a prova di futuro.

