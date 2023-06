Come utilizzare il Controllo di sicurezza di iOS 16 su iPhone

Con iOS 16, Apple ha introdotto su iPhone la funzionalità Controllo di sicurezza, progettata dalla società di Cupertino per aiutare le persone a gestire casi in cui la propria sicurezza personale è a rischio.

Per chi si trova in una situazione di grave urgenza e desidera interrompere immediatamente la condivisione delle informazioni, Apple ha incluso, tra le funzioni di Controllo di sicurezza, l’opzione Inizializzazione di emergenza.

Controllo di sicurezza (che funziona con un ID Apple personale, non gestito, che utilizzi l’autenticazione a due fattori) consente anche di gestire la condivisione e l’accesso, se si desidera verificare o interrompere la condivisione di informazioni con alcune persone o app, e di controllare lo stato di sicurezza del proprio account.

Vediamo come fare.

Innanzitutto, accediamo alla schermata dedicata aprendo l’app Impostazioni di iPhone e poi selezionando, in successione, Privacy e sicurezza e poi Controllo di sicurezza.

Nella schermata Controllo di sicurezza, dopo una breve introduzione, il link Altre info consente di accedere alla documentazione ufficiale Apple sulle modalità in cui questa funzione può assistere l’utente nel salvaguardare la propria sicurezza.

La documentazione spiega in dettaglio anche a cosa serve e come utilizzare l’opzione Inizializzazione di emergenza, se ci troviamo in una situazione di emergenza.

In questo articolo, l’opzione che ci interessa è Gestisci condivisione e accesso. Questa funzione, spiega Apple, serve a selezionare le persone e le app autorizzate ad accedere alle nostre informazioni e a rivedere la sicurezza del proprio account in generale.

Tocchiamo dunque su Gestisci condivisione e accesso.

Questa schermata (con quelle successive) ci consente di rivedere e gestire le informazioni che condividiamo con altre persone e le app che hanno accesso alle nostre informazioni, attraverso i passaggi di una procedura guidata che possiamo avviare toccando su Continua.

Il primo step riguarda la condivisione con le persone: qui possiamo per l’appunto rivedere le persone, così come le informazioni e i dati condivisi. Se lo desideriamo, possiamo interrompere la condivisione. Oppure possiamo ignorare e passare allo step successivo: anche solo rivedere ciò che viene condiviso può essere utile per acquisire una consapevolezza più diretta delle eventuali condivisioni in atto.

Alla fine del passaggio, la funzione di Controllo di sicurezza di iPhone ci fornisce un riepilogo della revisione che abbiamo eseguito. Dopodiché possiamo passare allo step successivo: le app.

Nella schermata Accesso app possiamo rivedere tutte le app che hanno accesso alle informazioni, così come vedere le informazioni alle quali le app accedono (ad esempio Posizione, Calendario, Foto, Microfono e così via). E possiamo eventualmente selezionare a quali app (e a quali informazioni) non dare più accesso.

Le schermate sono ricche di spiegazioni e informazioni, in modo che l’utente possa avere un quadro chiaro ed esaustivo dello stato di sicurezza e di riservatezza che riguarda le proprie informazioni e i propri dati personali.

Anche al completamento del passaggio 2 del Controllo di sicurezza di iPhone c’è una schermata di riepilogo, dopodiché si passa alla verifica dello stato di sicurezza dell’account che, anch’esso, prevede una serie di passaggi.

Questi includono: i dispositivi su cui abbiamo eseguito l’accesso con il nostro ID Apple, la possibilità di aggiornare la password dell’ID Apple, i contatti di emergenza, la possibilità di aggiornare il codice del dispositivo.

Alla fine, la schermata Controllo di sicurezza completato offre la possibilità di consultare (toccando su Altre info) su ulteriori considerazioni e informazioni che possono aiutarci a rafforzare la sicurezza di iPhone e in generale del nostro account.