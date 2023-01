Come usare le chiavi di sicurezza fisiche per proteggere l’ID Apple

Apple ha pubblicato la guida all’uso delle chiavi di sicurezza, la funzionalità Security Keys for Apple ID progettata per fornire una protezione aggiuntiva per il proprio ID Apple.

Il supporto per questa funzionalità è stato aggiunto con i recenti aggiornamenti dei sistemi operativi: macOS Ventura 13.2 per il Mac e iOS e iPadOS 16.3 per iPhone e iPad.

Tale supporto consente agli utenti dei dispositivi e dei servizi della società di Cupertino di utilizzare chiavi di sicurezza fisiche esterne per confermare l’accesso con il proprio ID Apple mediante l’autenticazione a due fattori.

In pratica la chiave di sicurezza fisica – che può avere la connessione NFC (Near Field Communication), USB, USB-C o Lightning, per la compatibilità con i diversi dispositivi – può essere utilizzata come secondo fattore di autenticazione.

Come dicevamo, la funzione richiede iOS 16.3, iPadOS 16.3 o macOS Ventura 13.2, e successivi.

Apple ha ora pubblicato una guida all’uso delle chiavi di sicurezza, sul sito di supporto: l’utilizzo vero e proprio delle security key non è complicato, ma bisogna tenere conto di una serie di cose prima di abilitarle.

Ad esempio, la scelta della chiave di sicurezza esterna giusta: l’azienda sottolinea che “Security Keys for Apple ID (Chiavi di sicurezza per l’ID Apple) funziona con qualsiasi chiave di sicurezza FIDO Certified”. Occorre però verificare che il tipo di connessione sia compatibile ed è certamente meglio se il produttore della chiave di sicurezza conferma la compatibilità con i dispositivi Apple, nella sua documentazione.

Apple stessa, non si limita a dare informazioni generiche, ma fa anche alcuni esempi concreti di chiavi di sicurezza, tra cui un paio di modelli YubiKey. Una volta scelta la chiave, bisogna poi scegliere il connettore giusto per il proprio dispositivo (o i propri dispositivi).

È opportuno leggere a fondo la pagina di supporto prima di abilitare la funzione, perché ci sono altri fattori da tenere in considerazione.

Uno di questi è il fatto che bisogna stare attenti a non perdere le chiavi. Apple stessa sottolinea: “Se perdi tutti i tuoi dispositivi registrati e le chiavi di sicurezza, potresti perdere l’accesso al tuo account in modo permanente”.

Infatti, anche i produttori di security key consigliano di solito di avere sempre più di una chiave: una da usare come primaria e l’altra (o le altre) di scorta, per evitare di rimanere chiusi definitivamente fuori dal proprio account, in caso di perdita di quella primaria. È consigliabile anche tenere le chiavi di sicurezza in luoghi diversi.

Occorre poi verificare cosa serve e quali sono i requisiti per l’uso delle chiavi di sicurezza, e cosa invece non funziona con le security key.

Ad esempio, Apple avvisa che, attivando la funzione, non è possibile accedere ad iCloud per Windows; né ai “dispositivi meno recenti che non possono essere aggiornati a una versione del software che supporti le chiavi di sicurezza”.

È possibile consultare la guida alle chiavi di sicurezza sul sito di supporto Apple.