Come usare l’AI integrata nel browser Opera su iPhone

Di recente, la società norvegese ha annunciato la disponibilità di Aria, la sua AI integrata nel browser, per tutti gli utenti dell’app Opera per iOS.

Questo passaggio rende il browser AI di Opera ora accessibile su tutte le principali piattaforme: il lancio iniziale aveva infatti riguardato le piattaforme desktop e Android, e ora viene aggiunto il supporto anche per il sistema operativo di iPhone, iOS.

Opera ha denominato Aria la sua AI nativa del browser: è disponibile in oltre 180 Paesi, è accessibile in modo istantaneo dal browser, senza dover aprire strumenti esterni, e presenta informazioni aggiornate grazie all’accesso sempre attivo al web.

Ma soprattutto, grazie alla collaborazione di Opera con OpenAI, Aria offre l’accesso gratuito al popolare chatbot di Ai generativa ChatGPT. Questo servizio viene poi arricchito dalla architettura Composer sviluppata da Opera, che consente di accedere a risultati web in tempo reale. Il tutto è perfettamente integrato nel browser, e, grazie a questo, secondo Opera Aria introduce un paradigma innovativo per il futuro della navigazione web.

L’unico “scalino”, se così si può chiamare, sta nel fatto che, per avviare una chat con l’AI dal browser, è necessario aver effettuato l’accesso con il proprio account Opera. Se non lo si possiede già, per utilizzare l’AI occorre crearlo.

Inevitabilmente, all’utilizzo di ogni chatbot possono essere legate (legittime) preoccupazioni relative alla privacy. Opera sottolinea che, in quanto azienda norvegese, è disciplinata dalle leggi norvegesi e dell’UE: si dichiara conforme al GDPR e afferma di trattare i dati degli utenti come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei.

Nella pagina delle FAQ su Aria, lettura consigliata, l’azienda risponde ai dubbi in tema di privacy, termini e condizioni, protezione dei dati, accuratezza delle risposte e così via.

Utilizzare Opera AI per iOS su iPhone

Opera Browser con AI è disponibile sull’App Store di Apple: lo possiamo installare dunque su iPhone in modo facile e veloce, come una qualsiasi app nativa.

Al primo lancio dell’app, dopo alcune schermate di avvisi e di personalizzazione, accediamo infine all’interfaccia di navigazione del browser.

Accedere all’AI del browser, Aria, è altrettanto semplice: basta un tap sull’icona del menu principale, nell’angolo in basso a destra.

La prima opzione è proprio Aria, IA del browser. Anche in questo caso, un tocco sulla riga Aria, IA del browser ci conduce prima a una schermata in cui Opera ci informa che il servizio è alimentato da OpenAI, un’azienda statunitense, e ci fornisce alcune indicazioni e link per ulteriori approfondimenti.

Un tap su Continua ci porta alla interfaccia della chat di Aria ma, come dicevamo, se non abbiamo già effettuato il login, dovremo accedere con il nostro account Opera (e, se non ce l’abbiamo già, dovremo prima crearlo).

Una volta eseguito l’accesso, possiamo porre le nostre domande e richieste ad Aria come siamo soliti fare con i chatbot AI, cioè digitandole nella casella del prompt, in basso. Possiamo inserire il prompt anche mediante la voce, toccando sull’icona del microfono nella casella di input.

Aria può assisterci in vari modi. Possiamo chiedere di effettuare ricerche sul web: l’AI compilerà le risposte traendo informazioni da diverse fonti. Oppure possiamo chiedere assistenza nel compilare un’email o un post social in un determinato stile. E tanto altro ancora.

In alto nella schermata, abbiamo a disposizione due pulsante per la gestione delle chat con l’AI. Il tasto più (+) serve per creare una nuova chat.

L’icona della lista visualizza la pagina “Le mie chat” in cui possiamo visualizzarle per eventualmente selezionarle o rimuoverle.

In qualsiasi momento possiamo chiudere la finestra della chat di Aria, trascinando in basso la “maniglia” nella barra superiore.

Parimenti, in qualsiasi momento possiamo riaprire l’AI del browser di Opera accedendo al menu principale dell’app per iPhone.