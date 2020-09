Come tradurre le pagine web con Microsoft Translator su iPhone e iPad

Tra le tante novità interessanti di iOS 14 ci sono la nuova app Traduci e la funzione di traduzione automatica delle pagine web in Safari per iPhone. Mentre, però, la prima è presenta e funzionante anche nella versione in italiano del sistema operativo di iPhone, la seconda no; supporta infatti al momento solo le lingue: inglese, spagnolo, cinese semplificato, francese, tedesco, russo o portoghese brasiliano.

È verosimile che questa opzione supporterà quanto prima anche l’italiano ma, nel frattempo, non mancano le alternative per gli utenti di iPhone del nostro Paese.

La prima è utilizzare Google Chrome per iOS, che integra Google Traduttore nel browser (e che, per inciso, con iOS 14 può anche essere impostato come browser predefinito di iPhone, così come Gmail può essere selezionato come client di posta elettronica di default).

Se preferisci utilizzare Safari come browser, non devi necessariamente rinunciare alle traduzioni: una opzione consiste nell’utilizzare l’app Microsoft Translator.

Si tratta dell’app di traduzione di Microsoft, è disponibile gratuitamente sull’App Store e consente di tradurre testi, audio e altri elementi in più di 70 lingue.

Oltre a questo, dispone di un’estensione del browser che consente di tradurre le pagine web direttamente in Safari.

Per farlo, non è nemmeno necessario aprire l’app Microsoft Translator, basta che questa sia installata sull’iPhone, dopodiché procedi nel modo seguente.

Visualizza la pagina web che desideri tradurre in italiano e tocca sul tasto di condivisione presente nella barra degli strumenti di Safari, nella parte inferiore della schermata.

2. Scorri verso il basso le opzioni di condivisione fino a visualizzare le azioni: tra queste, individua il comando Translator. Tocca su Translator.

3. La pagina viene tradotta automaticamente e, sotto la barra dell’indirizzo di Safari, una barra fornisce informazioni sullo stato della traduzione.

Ora puoi navigare e leggere su iPhone la pagina web in italiano. Per tornare a visualizzare la sua versione originale, basta ricaricare la pagina web.

La stessa procedura la si può utilizzare anche su iPad.