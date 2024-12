Come personalizzare la pagina di apertura di Safari di iOS su iPhone

Quando navighiamo sul web con iPhone utilizzando Safari, il browser di Apple integrato in iOS, e apriamo un nuovo pannello, questo ci accoglie con la pagina di apertura.

Come avviene di solito un po’ per tutti i browser, la pagina iniziale può presentare dei contenuti, come ad esempio i preferiti, i suggerimenti di navigazione, eventuali informazioni sincronizzate con altri dispositivi dello stesso account, e altro ancora.

Come per tanti altri aspetti di iOS – soprattutto nell’ultima versione 18, ma, nello specifico, questa funzionalità è presente su iPhone sin da iOS 15 –, la pagina di apertura di Safari può essere personalizzata in molte opzioni, come anche nell’immagine di sfondo.

Vediamo allora come fare per personalizzare la pagina iniziale di Safari di iOS su iPhone.

Per prima cosa, naturalmente, apriamo l’app Safari di iOS.

In Safari, quindi, se non siamo già nella vista dei pannelli, tocchiamo il pulsante Pannelli (quello con l’icona con i due quadrati, nell’angolo in basso a destra). Poi tocchiamo il pulsante Nuovo pannello (quello con l’icona con il “+”, il segno più), sempre nella barra nella parte inferiore della schermata.

Safari aprirà un nuovo pannello e, al suo interno, mostrerà la pagina d’apertura. Le categorie e la quantità di contenuti in essa incluse dipende da come sono impostate le opzioni di configurazione e da quanti contenuti noi stessi abbiamo aggiunto in precedenza.

Nel nostro caso, i contenuti non sono numerosi e il pulsante Modifica è subito visibile. In altre circostanze, potrebbe essere necessario scorrere la pagina verso il basso per visualizzarlo. In ogni caso, per personalizzare la pagina d’apertura facciamo tap su Modifica.

Nella schermata Personalizza pagina di apertura, che Safari mostra quando tocchiamo su Modifica, possiamo impostare le nostre preferenze.

Innanzitutto, possiamo decidere se le modifiche che apportiamo alla pagina di apertura debbano essere sincronizzate via iCloud anche su tutti gli altri dispositivi Apple che utilizziamo. Affinché la sincronizzazione sia abilitata, e quindi le modifiche vengano aggiornate anche sugli altri dispositivi, è necessario aver eseguito l’accesso e l’autenticazione sugli altri dispositivi con lo stesso Account Apple, e averlo fatto tramite l’autenticazione a due fattori.

A seguire, troviamo l’elenco dei contenuti che possiamo selezionare in modo che Safari li mostri nella pagina d’apertura (o deselezionare se desideriamo nasconderli).

Non solo possiamo selezionare o deselezionare le opzioni: possiamo anche cambiare l’ordine dei contenuti, trascinando la relativa riga tramite la maniglia sulla destra del controllo switch.

Possiamo inoltre scegliere se Safari debba visualizzare o meno, nei Suggerimenti, i siti che abbiamo visitato più spesso e quelli che sono stati condivisi con noi o di cui abbiamo ricevuto il link tramite altre app, come ad esempio Messaggi o Mail.

L’opzione Pannelli iCloud mostra i pannelli aperti su altri dispositivi che utilizziamo – e sui quali abbiamo fatto l’accesso con lo stesso Account Apple –, se questo tipo di condivisione è abilitata nelle impostazioni di iCloud.

È interessante anche l’opzione Resoconto sulla privacy, che fornisce nella pagina di apertura una sintesi del resoconto a cui possiamo accedere, con maggiori dettagli, dalle Impostazioni pagina di Safari.

Possiamo infine personalizzare l’immagine di sfondo della pagina d’apertura di Safari.

Per farlo, scorriamo verso il basso la schermata Personalizza pagina di apertura, dopo le diverse categorie che riguardano i contenuti, e attiviamo l’opzione Immagine di sfondo.

Safari di iPhone mostrerà una serie di anteprime di immagini tra le quali abbiamo la possibilità di scegliere. Per alcuni di questi sfondi per la pagina di apertura di Safari potrebbe essere necessario prima scaricarli sul proprio iPhone.

Proprio con il recente aggiornamento iOS 18.2, Apple ha aggiunto sei nuovi sfondi per personalizzare la pagina iniziale di Safari con immagini che, spiega la società di Cupertino: “richiamano gli splendidi paesaggi della California e la storia di Safari”.

Ma non siamo limitati agli sfondi predefiniti creati da Apple. Toccando il tasto + (il segno più che occupa la prima casella della griglia di miniature delle immagini di sfondo predefinite), Safari di iPhone ci consente di scegliere un’immagine dalla libreria di Foto di iOS.

Possiamo quindi, in questo modo, selezionare una delle nostre fotografie come immagine di sfondo della pagina iniziale di Safari di iPhone.