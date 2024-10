Come nascondere le distrazioni mentre si consulta una pagina web in Safari di iOS 18 su iPhone

Safari di iOS 18 mette a disposizione dell’utente una nuova funzione che consente di nascondere gli elementi che possono distrarre quando si consulta una pagina web su iPhone.

La funzione – che in modo chiaro e diretto Apple ha denominato Controllo distrazioni – è in grado di rimuovere dalla visualizzazione della pagina web aperta nel browser elementi quali banner pubblicitari, livelli sovrapposti con video in riproduzione automatica e altri componenti che magari ci stanno ostacolando nella lettura di un articolo o nella consultazione di un contenuto.

Questa funzionalità consente di selezionare gli elementi da nascondere in modo rapido e intuitivo, semplicemente selezionandoli nell’interfaccia. Ad esempio, è possibile anche nascondere i familiari cookie banner per il GDPR: ma questo non è il caso d’uso tipico della funzione, perché ciò ci impedirebbe di impostare le nostre preferenze sulla privacy e quindi andrebbe contro il nostro stesso interesse.

Con Controllo distrazioni, possiamo ad esempio nascondere un banner ingombrante che ha un impatto significativo sullo spazio di visualizzazione del telefono, o un messaggio promozionale che oscura parte della pagina, ed elementi di questo tipo. Ma non è da considerare come un ad blocker, perché nasconde (ad esempio) il banner temporaneamente, non definitivamente: non ne impedisce la visualizzazione alla successiva apertura della pagina. Ed è progettato più per gli elementi statici, che per quelli dinamici che cambiano regolarmente.

Vediamo allora come usare l’opzione Nascondi distrazioni di Safari di iOS 18: questo ci offre anche l’occasione per dare uno sguardo al nuovo menu degli strumenti e delle impostazioni della pagina, del browser di iPhone.

Facciamo dunque l’esempio di una pagina web aperta in Safari di iPhone, in cui desideriamo nascondere un paio di banner.

Innanzitutto vediamo che, in iOS 18, il pulsante nella barra dell’indirizzo, che serve per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni della pagina, è cambiato: ora presenta un’icona con un rettangolo e due linee ed è posizionato sempre sulla sinistra del campo dell’indirizzo e della ricerca.

Con un tap su di esso si apre il menu delle impostazioni e degli strumenti della pagina: anch’esso è stato riprogettato e presenta un nuovo layout e nuove opzioni. In questo menu, tocchiamo su Nascondi distrazioni.

Nella parte superiore della schermata di Safari, iOS 18 mostra un riquadro “Seleziona un elemento”, con un pulsante che serve per annullare l’operazione se desideriamo tornare alla modalità di visualizzazione normale, senza procedere oltre.

Per selezionare un elemento da nascondere ci basta fare un tap su di esso, mentre è visualizzato il riquadro “Seleziona un elemento”. iOS evidenzierà l’elemento selezionato e a questo punto non rimane altro che fare tap su Nascondi.

L’elemento viene scomposto in una nuvola di particelle che man mano si dirada scompare, con un’animazione molto efficace, e Safari nasconde l’elemento selezionato, che non sarà più visualizzato nella pagina.

A questo punto possiamo selezionare un altro elemento da nascondere, nella schermata. Quando abbiamo concluso, facciamo tap su Fine per tornare alla visualizzazione della pagina web, ora senza gli elementi di distrazione, che sono stati nascosti.

Nel campo dell’indirizzo e della ricerca di Safari, un’icona ora indica che nella pagina ci sono degli elementi nascosti. L’operazione è annullabile in qualsiasi momento, in modo altrettanto semplice.

Tocchiamo di nuovo il pulsante per aprire il menu degli strumenti e, in questo menu, facciamo tap su Mostra elementi nascosti.