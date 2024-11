Come convertire misure e valute su iPhone con l’app Calcolatrice di iOS 18

Sono finiti i tempi in cui la Calcolatrice di iPhone serviva solo, come indica il nome, a far di conto: con iOS 18, la piccola ma preziosa utility fornisce tante altre funzioni utili, tra cui per l’appunto la conversione tra unità di misura o valute diverse.

Prima dell’aggiornamento iOS 18, potevamo solo commutare tra calcolatrice scientifica e basilare, ruotando l’iPhone rispettivamente in orientamento orizzontale e di nuovo verticale. Ora, ci sono tante opzioni in più.

Per accedere a queste nuove funzioni, Apple ha aggiunto, nel tastierino numerico dell’app, il pulsante Modalità calcolatrice: quello con l’icona per l’appunto di una calcolatrice, di fianco allo zero.

Un tocco sul pulsante Modalità calcolatrice mostra il menu delle opzioni dell’app: oltre alle modalità che già conosciamo – Basilare e Scientifica –, troviamo le due nuove Note matematiche e Converti.

Quella che ci interessa è la seconda: attiviamo dunque, con un tocco sul relativo controllo, la modalità Converti.

La schermata della Calcolatrice cambia in modo da ospitare due righe per i due valori, quello da convertire e quello convertito. In ogni riga, sulla destra, è presente il simbolo dell’unità di misura o della valuta e, di fianco, un’icona con due frecce: una verso l’alto e l’altra verso il basso.

Tocchiamo dunque il simbolo dell’unità di misura (e le frecce) nella prima riga: in questo modo possiamo aprire il menu Conversione.

Nella parte superiore del menu Conversione, possiamo scorrere le categorie per individuare quella che ci interessa. Troviamo tutte le più diffuse: Lunghezza, Area, Volume, Peso, Temperatura e così via. Tra queste, c’è anche Valuta, per la conversione tra monete di Paesi diversi.

C’è anche un campo di ricerca per cercare direttamente tra tutte le unità di misura disponibili: ad esempio “pollice”, per la lunghezza, o “Petabyte”, per i dati.

Quando abbiamo individuato l’unità di misura (o la moneta) che desideriamo convertire, nella propria categoria o tra i risultati di ricerca, selezioniamola con un tap: il rispettivo simbolo è ora visualizzato nella riga superiore della calcolatrice.

Facciamo la stessa cosa per la riga inferiore della calcolatrice, per selezionare l’unità di misura in cui vogliamo convertire il valore che immetteremo. Ora abbiamo (nel nostro esempio) nella prima riga il valore (e l’unità di misura selezionata) da convertire, e nella seconda riga il valore convertito (nell’unità di misura selezionata). Ci basta digitare il valore per vederlo convertito in tempo reale.

Il campo di input e quello di output non sono predefiniti: basta un tocco su uno di essi per farlo diventare quello di input, cioè quello attivo in cui l’app inserisce il valore che digitiamo. L’altro diventa automaticamente quello in cui l’app Calcolatrice di iOS 18 visualizza la conversione. È possibile anche commutare tra i due facendo tap sulle due frecce a sinistra del campo. Il campo attivo presenta le cifre in evidenza, in bianco, mentre quello in cui viene visualizzata la conversione le presenta in una tonalità di grigio.

Quanto abbiamo detto vale naturalmente anche per le valute. Selezioniamo quella da convertire e quella in cui desideriamo convertire, dal menu di conversione. Poi digitiamo il valore da convertire e la nuova app Calcolatrice di iOS 18 farà la conversione per noi.